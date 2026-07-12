Pasa a disposición judicial este domingo el acusado de asesinar a su pareja y a su hija en Mijas (Málaga)

Vivienda de la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas donde se investigan las muertes de dos personas en un incendio. A 8 de julio de 2026 en Mijas, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Málaga ha confirmado este domingo que el detenido como presunto autor del crimen de su pareja sentimental y de la hija de esta, cuyos cuerpos fueron hallados el miércoles 8 con heridas de arma blanca en una vivienda incendiada en la localidad malagueña de Mijas, pasa a disposición judicial, en concreto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02,15 horas del miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en una vivienda de Las Lagunas de Mijas. Se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

A raíz de este incendio, fueron encontrados en la vivienda los cadáveres de ambas mujeres, de unos 61 y 31 años, que presentaban heridas de arma blanca. La Guardia Civil detuvo a este hombre por dos delitos de asesinato y otro dos de robo con violencia, en el ámbito de la violencia de género.

Los investigadores realizaron un registro en la vivienda del hombre, ubicada en Málaga capital, en presencia del detenido, y otras diligencias de investigación, en las que localizaron objetos que podrían estar relacionados con los hechos, como un cuchillo.

Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén, pero el Ministerio de Igualdad ha confirmado el caso de la mujer de 61 años como violencia de género.