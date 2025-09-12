La patronal hotelera de la Costa del Sol se suma al proyecto 'Turismo que suma' para proteger los destinos turísticos

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) se ha adherido al proyecto 'Turismo que suma', que promueve Exceltur para, entre otras cuestiones, proteger los destinos turísticos a nivel medioambiental y evitar que se pierda la identidad de estos y la saturación de algunos de sus espacios.

El documento de adhesión ha sido firmado por el presidente de Aehcos, José Luque, y el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, según ha informado Aehcos en un comunicado. Impulsado este mes de julio, 'Turismo que suma' se define como un plan "por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo" y que apuesta por impulsar el "prestigio social" del turismo.

Asimismo, la iniciativa busca transmitir a la ciudadanía la contribución que el turismo hace a la economía española y su papel fundamental en la dinamización del país. Para lograrlo, 'Turismo que suma' recaba alianzas y promueve el trabajo conjunto tanto con administraciones públicas como con empresas y asociaciones del sector.

"Desde Aehcos nos unimos a esta oportuna iniciativa que nace en un momento crucial en el que es perentorio posicionarse y nosotros lo hemos manifestado en distintos ámbitos recomendando a los destinos que deben planificar y gestionar de forma inteligente y con datos la actividad, ha explicado Luque.

Así, el presidente de Aehcos ha destacado, por un lado, que "apostamos por subrayar la importancia crucial del turismo como industria generadora de riqueza y equilibrio socioeconómico" y, por otra parte, que "nos comprometemos a una reflexión colectiva en el sector turístico nacional en aras a trazar una hoja de ruta más responsable y sostenible".

Esta alianza "por la excelencia turística" en España integra a 31 de las más relevantes empresas del sector y que cuenta con operaciones comerciales hasta en 175 países.

El manifiesto de 'Turismo que suma' concreta hasta 80 propuestas, repartidas en cinco ejes temáticos, para ayudar a destinos, empresas y asociaciones del sector turístico a abrir "un proceso de reflexión en torno a modelos más sostenibles e inclusivos".

Además, incluye un decálogo destinado a la consolidación de los destinos turísticos ya consolidados, como es el caso de la provincia de Málaga en general y la Costa del Sol en particular. En él, se plantean cuestiones relativas al control de los excesos de demanda turística y la capilarización de los puntos turísticos dentro de cada destino, la conciliación con los residentes y las actitudes cívicas, la renovación de instalaciones, la profesionalización y la lucha contra los servicios turísticos ilegales.

De igual modo, el decálogo también plantea la atracción de perfiles de alto valor añadido, la gobernanza y la participación interinstitucional y la consolidación de una fiscalidad justa en el sector. A lo que se suman cinco declaraciones de intenciones que llaman a trabajar con las administraciones para aliviar la saturación de espacios, servicios e infraestructuras en ciertos destinos; promover y salvaguardar la identidad cultural y los sentimientos de pertenencia de la población residente.

Por último, también se compromete a propiciar las mejores condiciones laborales posibles que hagan más atractiva la profesión; promover mayor concienciación y compromiso con la protección medioambiental y paisajística de los destinos, e impulsar fórmulas jurídicas ágiles y flexibles de gobernanza turística público-privada.