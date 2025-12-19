La patronal hotelera espera una ocupación hotelera del 75,35% en Málaga durante las fiestas navideñas

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) estima que la ocupación hotelera durante las próximas fiestas navideñas, del 24 de diciembre al 1 de enero de 2026, será del 75,35%, - AEHCOS

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) estima que la ocupación hotelera durante las próximas fiestas navideñas, del 24 de diciembre al 1 de enero de 2026, será del 75,35%, mientras que en el año anterior, 2024, la ocupación media de las fiestas navideñas se situó en el 70,5%.

Por lo que respecta a la celebración de Nochebuena, la noche del 24 al 25 de diciembre, se prevé una ocupación hotelera del 74,24%, mientras que en Nochevieja, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, la previsión estimada alcanza el 81,28%.

Según señalan en un comunicado, el 32,1% de los establecimientos hoteleros encuestados organizarán cenas de Nochebuena, mientras que el 46,4% ofrecerán fiestas y/o cenas especiales en Nochevieja para dar la bienvenida al nuevo año.

Por lo que respecta al IBCA (Impacto Bruto Medio por Cliente Alojado) durante las próximas fiestas navideñas se esperan alcanzar los 94,16 euros, una cifra muy similar a la registrada en 2024 y que se situó en los 94,26 euros.

PREVISIÓN DE DICIEMBRE

En cuanto a diciembre, la patronal hotelera malagueña prevé un cierre del año 2025 con una ocupación hotelera del 54,93%, siendo en su mayoría turistas extranjeros (65%) frente al 35% procedente del mercado nacional. Estas cifras suponen un ligero descenso de 1,7 puntos porcentuales con respecto a los datos registrados en diciembre de 2024 cuando se alcanzó una ocupación hotelera del 56,63%.

José Luque, presidente de Aehcos, ha valorado de forma positiva las previsiones para el período navideño, destacando que las cifras previstas de cara a las próximas fiestas reflejan el atractivo que sigue teniendo la Costa del Sol como destino turístico incluso fuera de la temporada alta, especialmente en fechas tan señaladas como Nochebuena y, sobre todo, Nochevieja.

"La previsión de una ocupación superior al 81% en Nochevieja pone de manifiesto la buena respuesta del mercado, impulsada en gran medida por el turismo internacional, que continúa confiando en nuestro destino por su clima, su oferta hotelera y la calidad de los servicios", ha señalado.

"No obstante, aunque el balance global de diciembre es razonablemente positivo, el ligero descenso respecto al año anterior nos recuerda la importancia de seguir trabajando en la diversificación de mercados y en la desestacionalización, así como en la mejora de la conectividad aérea para mantener la competitividad del destino durante los meses de menor afluencia", ha manifestado Luque.

De cara a enero de 2026, Aehcos espera una ocupación del 53,46%, 7,12 puntos porcentuales menos que en enero de 2025 cuando se alcanzó una ocupación del 60,58%. Para febrero de 2026, la patronal espera un ligero incremento de la ocupación con respecto a enero, situándose la ocupación estimada en el 56,66%, frente al 71,56% que se registró en febrero de 2025.

POR ZONAS

Por zonas territoriales, y por lo que respecta a las fiestas navideñas de 2025, destaca la previsión de ocupación en Benalmádena y Frigiliana-Torrox con un 87,17% y un 83%, respectivamente. Le siguen otros destinos como Fuengirola, con un 82,20% de ocupación, Mijas, con un 73,74% y Ronda con un 50%.

En cuanto a diciembre de 2025, destaca la demanda prevista en Frigiliana-Torrox que se sitúa en el 66% de ocupación, mientras que vuelve a situarse Benalmádena en posición relevante con un 59,68%% de ocupación estimada, y también repiten en la lista de destinos previsiblemente más visitados, Fuengirola y Ronda, en el tercer y cuarto puesto, con un 53,14% y un 50% de ocupación prevista, respectivamente. Le sigue Mijas, con un 42,92% de ocupación estimada.

A la cabeza del ranking vuelve a situarse Frigiliana-Torrox en enero de 2026 con unas previsiones de ocupación hotelera del 80%, seguida de Benalmádena, con un 65,03% y Ronda con un 50%. Fuengirola ocuparía el cuarto lugar con una ocupación estimada del 47,37% seguida de Mijas con un 47,26%.

En febrero de 2026 sigue Frigiliana-Torrox a la cabeza de la previsión de ocupación, con un 86%, seguida de Benalmádena, con un 73,50%, Ronda, con un 60% y Mijas con un 55,30%. En quinto lugar, se sitúa Fuengirola con un 46,22% de ocupación estimada.