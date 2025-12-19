Paula Coronas, pianista y profesora malagueña, recibe el 'Premio a la mejor labor musical del año' - WEB PAULA CORONAS

MÁLAGA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pianista y profesora malagueña recibe este viernes el 'Premio a la mejor labor musical del año'. La distinción municipal le va a ser entregada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en el transcurso del tradicional Concierto de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) en el Teatro Cervantes

Nacida en Málaga, esta intérprete concluyó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de la ciudad bajo la dirección del catedrático Horacio Socías. Posteriormente, perfecciona sus estudios con la catedrática Ana Guijarro en Madrid y con el profesor y concertista Anatoli Povzoun, de la Escuela Reina Sofía de Madrid. Ha trabajado la especialidad de música española con maestros como Antoni Beses y Esteban Sánchez.

En la actualidad es profesora titular en el Conservatorio Profesional de Música 'Manuel Carra' de Málaga. Asimismo, es doctora en Comunicación y Música por la Universidad de dicha ciudad y Vocal de Música del Ateneo de Málaga. Es directora artística del Ciclo 'Miradas al Sur' patrocinado por Fundación Unicaja, y del Ciclo 'Notas de Color' organizado por el Museo Thyssen de Málaga.

Es directora de la Revista musical Intermezzo. Ha sido distinguida con el Premio Andalucía otorgado por la Junta de Andalucía en reconocimiento a su labor musical y con el Premio Cultura Federación de Ateneos de Andalucía por su aportación en la divulgación musical. Recientemente, el Ateneo de Córdoba le ha distinguido con el galardón 'Fiambrera de Plata' por su trayectoria artística.

Ha recibido numerosos premios en concursos nacionales e Internacionales, como el el Marisa Montiel, donde recibe el Premio Especial de Interpretación de Música Española; Primer Premio Internacional de Ibiza; Primer Premio Internacional Pío Tur; Mención de Honor Concurso Gregorio Baudot en Ferrol; Premio Ciudad de Melilla; Premio Ciudad de Berga en Barcelona; Segundo Premio Club de Leones; Premio Samuel de los Santos Albacete; Premio Jóvenes Concertistas (Villa de Sahagún) León, entre otros.

Paula Coronas ha ofrecido numerosos recitales y conciertos con Orquesta en España y diversos países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Hungría, en los escenarios del Auditorio Nacional del Música de Madrid, Teatro Monumental, Palau de la Música de Valencia, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Cervantes de Málaga, La Cartuja de Sevilla, Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), Centro Reina Sofía de Madrid, Teatro Falla de Cádiz, entre otros.

Ha trabajado bajo la batuta de directores recocidos como Edmon Colomer, Michael Thomas, Manuel Hernández Silva, José Miguel Rodilla, Miguel Romea, Octav Calleya, Pablo González, Mássimo Paris, Antón García Abril, Miguel Sánchez Ruzafa, Juan Rodríguez Romero, Alejandro Posada o Minhea Ignat.

Cuenta actualmente con una amplia discografía que registra más de una decena de publicaciones. Cultiva la obra pianística del maestro Antón García Abril, cuya composición, 'Alba de los Caminos' ha sido estrenada mundialmente por Paula Coronas, a quien está dedicada la obra.

Cabe destacar sus grabaciones para Radio y Televisión en canales autonómicos y nacionales, como los 'Conciertos de la 2' (TVE), así como su reciente actuación y entrevista en 'Programa de mano' (TVE 2), y su intervención en Radio Nacional de España (RNE) dentro del espacio 'Álbum de discos', donde se ha dado a conocer su versión del Concierto nº 2 de José Muñoz Molleda.

Es autora de diversas publicaciones bibliográficas sobre la vida y obra de los maestros García Abril y Joaquín Rodrigo, que incluye edición bilingüe y CD recopilatorio de la obra pianística de los dos maestros.