La película 'Altas capacidades' presenta una ácida comedia social en el Festival de Málaga

Photocall de la película 'Altas capacidades en el Festival de Málaga. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Víctor García León ha regresado este sábado al Festival de Málaga en su 29 edición con 'Altas capacidades', película con la que compite en la sección oficial y que presenta una comedia ácida escrita con Borja Cobeaga.

Con una corrosiva mirada sobre la sociedad y sobre nosotros mismos, 'Altas capacidades' cuenta la historia de Alicia y Gonzalo, una pareja de clase media que se enfrenta al dilema de matricular a su hijo en un colegio de élite, lo que podría abrir la puerta a un ascenso social a costa de renunciar a sus propias convicciones morales.

El director y guionista Víctor García León ha asistido a la rueda de prensa en el Cine Albéniz, acompañado por el guionista Borja Cobeaga y los intérpretes Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto y Suso Nanclares.

"Creo que los padres somos en general lamentables educadores de nuestros hijos, pero los colegios no son responsables de eso. Creo que casi todos los profesores coincidirían con esto", ha bromeado el director, quien ha asegurado que han notado "que la película es más divertida para los que no tienen hijos".

Tanto García León como Cobeaga se han mostrado de acuerdo en que en los colegios "hay drama, y donde hay drama, hay comedia", a lo que han sumado que "hay drama, hay tragedia y hay piojos. En ese orden".

Que hayan usado un colegio como teatro para su comedia sobre la ansiedad por el ascenso social ha sido algo muy útil para García León y Cobeaga: "Los colegios, la verdad es que son una especie de pequeño universo donde está todo: las clases sociales, los partidos políticos, el amor, las relaciones sociales... O sea, un colegio es una especie de universo chiquitito y entonces literariamente es muy rico, porque nos permite mirar un montón de cosas", ha reconocido el cineasta.

"Cuando dijeron que iba de un colegio, fue como la llamada de Batman. Me iba a mudar, estaba buscando colegio para mi hijo. Veía los públicos, veía los privados y decía: "Jo, esto tengo que volcarlo en algo", ha confesado Cobeaga sobre sus motivaciones para sumarse a 'Altas capacidades' cuando recibió la llamada de los productores.

El ambiente de la producción, que todos los implicados han coincidido en calificar de "divertido", se ha traslado a la rueda de prensa cuando el director le ha pedido al niño Suso Nanclares, que se encontraba entre el público, que diera su opinión y ha asegurado de forma rotunda que "son unos padres que son unos manipuladores y mi personaje es muy manipulado y no me parece nada bien", generando risas de sus compañeros de rodaje.

Sobre la parte de cítrica social que contiene 'Altas capacidades', ha sido claro el actor Juan Diego Botto: "Víctor tiene una mirada muy irónica, muy oscura sobre toda la condición humana, pero se torna particularmente ácida cuando mira hacia arriba. Y eso es algo también común a todo el cine de Víctor. Cuanto más arriba mira, más ácida se torna esa mirada".

Tras varias colaboraciones juntos, Botto tiene su propia interpretación sobre el trabajo que hace con García León: "Yo ya lo he comentado con Víctor, yo sostengo la teoría de que con él, que esta es mi tercera colaboración, siempre hago el mismo personaje en distintos momentos históricos".

En el caso concreto de 'Altas capacidades', Botto ve así a su personaje: "Creo que este personaje podría ser perfectamente el nieto del personaje de 'Los Europeos', ese millonario franquista, vividor... pues es un tipo que, evidentemente, lleva toda la vida siendo gente bien, está acostumbrado a caer de pie y que las cosas sean como él las desea. Clase alta de verdad, un rico bien, que está acostumbrado a mirar hacia abajo a todo el mundo".

Con 'Altas Capacidades' es la cuarta vez que el director madrileño participa en la sección oficial a competición del Festival de Málaga. Su primer largometraje, 'Más pena que Gloria' (2001), fue premio a la Mejor Interpretación Masculina en este certamen en 2001.