Pepo Pérez, autor del cartel del Festival de Málaga, que celebra la multiculturalidad y pone alfombra roja hacia el mar

Pepo Pérez diseña el cartel del 29 Festival de Málaga, que celebra su carácter multicultural y pone alfombra roja hacia el mar como punto de encuentro. - ALEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga celebra su próxima edición, la número 29, del 6 al 15 de marzo de 2026 y ha escogido para su cartel la obra 'La mar de encuentros' del dibujante Pepo Pérez. Como en la edición pasada y en otras anteriores, el festival ha recurrido al encargo directo, al considerar que de esta manera consigue plasmar mejor su imagen y discurso.

Así lo ha anunciado el Festival de Málaga en una rueda de prensa con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; el director del Festival de Málaga y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, y el diseñador del cartel, Pepo Pérez.

Han participado también representantes de las instituciones y empresas patrocinadoras del certamen: el subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas; el secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta, José Ángel Vélez; la directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta, Gemma del Corral; y el diputado provincial de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez.

También el subdirector del Área de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias; la productora de Atresmedia Cine Rosa Pérez; el responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de Fundación "la Caixa", Juan Carlos Barroso; el director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Luis Felipe Siles; el responsable de relaciones Externas de Cervezas Victoria, Sergio Ragel, y la redactora jefa de Diario 'Sur' Ana Pérez-Bryan. No han podido asistir representantes de Alimentos de España y Repsol.

Según ha explicado Juan Antonio Vigar, la organización ha optado por Pepo Pérez, dibujante y diseñador malagueño, para la realización de un cartel que hace referencia al cine y la cultura como espacios de encuentro y simboliza de esta manera la capacidad del festival para reunir miradas, talentos y sensibilidades diversas en torno al séptimo arte, consolidando a Málaga como un punto de conexión entre creadores, público e industria cinematográfica.

SOBRE EL CARTEL

Según ha explicado Pepo Pérez, el diseño del cartel del 29 Festival de Málaga es el resultado de un trabajo de colaboración con su dirección. La idea principal del cartel es la de representar al Festival como punto de encuentro multicultural, un reflejo de la propia ciudad de Málaga, cosmopolita por su tradición histórica; también como un cruce de miradas, de personas de edades, géneros, generaciones y culturas diferentes.

"La alfombra roja al mar no es solo un guiño a las playas malagueñas, para ponerlas en relación metafórica con el cine, sino también al otro lado del Atlántico, hacia nuestra cultura hermana hispanoamericana, que tantas buenas películas aporta a este Festival", ha añadido Pérez.

Las "viñetas" o "pantallas" que enmarcan esas diferentes miradas multiculturales sirven tanto para generar un diseño dinámico, de "superposición" de miradas al paisaje, como para remitir a marcos mediáticos que evocan al cine y al cómic.

Dichas "viñetas" o "pantallas" se han usado para construir marcos de ficción diferentes, algunos de ellos remiten claramente a la ficción cinematográfica (ese personaje que se baja las gafas de sol, inspirado directamente en películas de Fellini y Berlanga), otros más bien a la realidad cotidiana. Así, los "personajes" de cada "viñeta" o "pantalla" pueden proceder tanto del cine como ser sus propios espectadores.

Por su parte, la alfombra roja en la arena, por debajo de todos estos personajes, refleja el punto de encuentro físico y real en el que cada año, en cada edición del Festival de Málaga, los espectadores se asoman a ver pasar a los protagonistas de la producción del cine.

El autor ha comentado que también quiso dibujar manualmente las tipografías, como homenaje a la tipografía analógica tradicional y a autores del cómic contemporáneo como Chris Ware, Daniel Clowes, Julie Doucet o Catherine Meurisse, que rotulan a mano, muchas veces incluso los títulos de sus portadas. "También he querido aportar un elemento distintivo al cartel frente al uso dominante del ordenador en nuestra época (que solo he empleado para colorear; todo lo demás está dibujado con lápiz, pincel y tinta sobre papel)", ha dicho.

SOBRE PEPO PÉREZ

Pepo Pérez (Juan Carlos Pérez García, Málaga, 1969) es profesor titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA), en el área de Dibujo. Graduado y doctor en Bellas Artes (2012), fue previamente profesor de Derecho Administrativo (1996-2021).

Su trabajo artístico se ha desarrollado principalmente en el dibujo, el cómic y las artes gráficas. Coautor junto a Santiago García de las novelas gráficas El vecino (desde 2004), traducidas en Francia por Dargaud Éditeur y adaptadas a serie audiovisual de Netflix (2019-2021, dos temporadas), ha dibujado centenares de ilustraciones y páginas de cómic en medios como Rockdelux, El Periódico de Catalunya, El País, Tinta Libre, NSLM, El Manglar o El Estafador. Premio autor revelación en Expocómic Madrid 2004, Premio Diario de Avisos 2006, nominaciones como Autor revelación y Premio a la Divulgación en el Saló Internacional del Cómic de Barcelona en sus ediciones de 2005, 2008, 2009 y 2010.

Ha sido 'visiting scholar' en la School of Visual Arts de Nueva York (2013) y artista residente en La Maison des Auteurs de Angoulême (2014) y ha realizado también estancias de investigación en centros como la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image de Angoulême, la Université Clermont Auvergne o la Accademia di Belle Arte di Palermo.

Como teórico ha publicado numerosos artículos sobre arte y humanidades en revistas científicas indexadas y capítulos de libro. También ha escrito desde finales de los noventa para medios de prensa (+270 artículos) como Rockdelux, U, Volumen, El Periódico de Catalunya o la revista de artes gráficas Mincho.

Ha coordinado libros colectivos como Cómic digital hoy (ACDCómic, 2016), Enseñar el arte. Seis experiencias desde la universidad (Turpin, 2019) o UMA Graphic Art (UmaEditorial, 2025, en prensa) y ha organizado cursos de verano universitarios. Ha comisariado diversas exposiciones, destacando, para el Ministerio de Cultura y la Universidad de Málaga, la muestra colectiva Premio Nacional de Cómic. 10 años. 2007-2017 (2017-2018, Sala de Exposiciones del Rectorado de la UMA, con itinerancias a Tetuán y Sevilla).

Ha impartido conferencias invitadas (+60) en instituciones españolas y de otras ciudades como Nueva York, Burdeos, Friburgo (Suiza) o Angoulême; ha contribuido con ponencias a congresos internacionales (unas 40) y expuesto (+45 exposiciones) en salas expositivas y ferias de ciudades españolas y de otras como Lisboa, Oporto, Varsovia, Angoulême, Estambul o Tokio.

Sus líneas de investigación más recientes se han centrado principalmente en el cómic digital y en la representación de la memoria colectiva e histórica en el cómic y las artes visuales.

Miembro del Grupo de Investigación 'Poéticas de la Ficción en las Artes de la Contemporaneidad' (HUM-941) ha colaborado como investigador en la Acción COST internacional (financiada por la UE) 'iCOn- MICS Action. Investigation on Comics and Graphic Novels in the Iberian Cultural Area', COST CA19119 (2020-2024), con la profesora Viviane Alary, catedrática de la Universidad Clermont Auvergne, como Investigadora Principal.