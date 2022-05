Pérez dice que frente a "un Juanma Moreno que solo destruye empleo, Málaga necesita el revulsivo que supone PSOE"

COÍN (MÁLAGA), 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha afirmado este viernes que, "frente a un Juana Moreno (PP) que solo destruye empleo en Málaga y en Andalucía, necesitamos el revulsivo que supone Juan Espadas y el PSOE".

Pérez, que ha participado en un foro de economía acompañado por los candidatos socialistas al Parlamento de Andalucía, Josele Aguilar e Isabel Aguilera; el portavoz socialista en la comisión de Economía del Congreso, Pedro Casares, y el secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas, ha destacado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado el cambio en nuestro país con una respuesta económica justa sin dejar a nadie atrás, por eso en Andalucía proponemos ese mismo cambio liderado por Juan Espadas".

"No hay ni un solo proyecto económico nuevo de Moreno que no haya sido iniciado por anteriores gobiernos socialistas, ha demostrado ser un mal gestor", ha incidido.

Además, ha advertido de que "Andalucía es la única que no ha creado empleo, no se han ejecutado los fondos europeos frente al resto de Comunidades Autónomas. No es posible que sea la CCAA que más ha recibido, conforme a su población, pero solo haya usado el 40%".

"Gracias a la reforma laboral de Pedro Sánchez se ha aumentado en más del 400% la contratación indefinida, es fruto de un hito alcanzado con los agentes sociales y que ya está dando sus frutos como que haya más de 20 millones de afiliados", ha expresado.

Por último, ha incidido en que "siempre que venimos a Coín sabemos que tenemos una agrupación que trabaja por los vecinos y vecinas", ha concluido.

Por su parte, Aguilar ha detallado que, dentro de la campaña socialista para el 19J está "desarmar las grandes mentiras del PP, como son que Andalucía es el motor económico de nuestro país cuando, se tome el parámetro que se tome, estamos peor que en 2018; estamos en el balón de cola", ha dicho.

"Tampoco hay milagro económico en Andalucía, somos la Comunidad Autónoma que más fondos ha recibido del ejecutivo de Pedro Sánchez y, aunque ha existido esa apuesta, tenemos un gobierno de Moreno Bonilla que ha devuelto casi 400 millones de ayudas para empresas y emprendedores", ha advertido. "Por ello, un gobierno socialista liderado por Juan Espadas volverá a atender a los problemas de los andaluces y andaluzas", ha concluido.

Asimismo, Aguilera ha señalado que "hablar de economía es hablar de fiscalidad, de empresas y de empleo y de como Moreno ha incumplido con las promesas electorales que han hecho a esta tierra", ha afirmado.

"Hemos oído mucho al PP hablar de bajada de impuestos cuando solo se ha concretado en que los que tienen más paguen menos o subvencionar clases de inglés a familias que cobran más de 80.000 euros de impuestos", ha dicho.

"Frente a esto vemos ayudas como ha ocurrido con la situación de la subida de los carburantes y la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de establecer una rebaja de 20 céntimos por litro para particulares y transportistas; los socialistas actuamos de otra manera", ha recordado.

Además, ha agregado que "cuando se están creando empleos en nuestro país, Moreno se olvida de los 600.000 empleos prometidos y deja la promesa en el cajón" y ha dicho que "el milagro económico de Moreno es que desaparezcan 20.000 empresas o que haya 23.000 desempleados más cuando han recibido 1.500 millones de euros pero no han hecho nada", ha añadido.

Por último, Rojas ha destacado que el proyecto socialista para el Parlamento de Andalucía "responde a la preocupación de la ciudadanía por la economía y el empleo cuando Andalucía no genera los mismos puestos de trabajo que la media del resto del país".

"Este foro sirve para poner en común las políticas para revertir las políticas del gobierno de Moreno Bonilla, como ocurre con la falta de planes de empleo. Para revertir esta situación el PSOE debe liderar el gobierno de la Junta", ha concluido.