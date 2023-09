Pérez (PSOE) reivindica que Málaga necesita un gobierno liderado por Sánchez para hacer frente a los retos

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha reivindicado que la provincia necesita un gobierno liderado por Pedro Sánchez para hacer frente a los retos que tiene por delante.

Pérez ha intervenido este sábado en el acto de inicio del curso político celebrado en Málaga junto al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y la diputada Mari Nieves Ramírez.

Así, ha instado a estar "plenamente orgullosos de ser del PSOE". "Cuando este partido sale junto a dar la batalla, a trabajar juntos por unas ideas y a defender lo que creemos, y cuando tenemos el mejor líder, somos imparables", ha afirmado.

"El 23J ganamos los que creemos en una España de progreso y perdieron los que querían volver cuarenta años atrás, a una España en blanco y negro", ha asegurado, al tiempo que ha apostado por "una España tolerante, diversa y plural". "Vamos a seguir avanzando, siempre adelante, porque somos el PSOE y vamos a seguir gobernando cuatro años más con un presidente socialista, Pedro Sánchez", ha señalado.

El secretario general de los socialistas malagueños ha apuntado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "llegó diciendo que iba a hacer política para adultos y en poco tiempo se ha disuelto como un pequeño azucarillo". "Feijóo se ha convertido en un fake, lo único que va a hacer es hacernos perder el tiempo. Este país no está para perder el tiempo", ha manifestado.

Asimismo, ha considerado que "Feijóo es un líder amortizado". "Esta huida hacia adelante es un intento de que el PP no lo lamine. Si tanta política para adulto quería hacer, ha demostrado que no sabe ni sumar. Nosotros vamos a demostrar que vamos a sumar y vamos a tener a Sánchez en el gobierno", ha declarado.

Pérez ha asegurado que "en esta provincia queremos un presidente del Gobierno que siga con estos datos de creación de empleo, aumento de autónomos y número de exportaciones y veamos un aeropuerto que día tras día aumenta el número de viajeros". "Que haya compromiso cuando hay una situación de necesidad, cuanto más hace falta una apuesta como en la Axarquía, ahí está el gobierno para poner 100 millones de euros para una desaladora. Ante los retos tan importantes que tiene esta provincia como la sequía hace falta gobierno", ha expuesto.

Por el contrario, ha criticado que en la Junta de Andalucía "tenemos a un Juanma Moreno que está escondido y tiene la Junta en punto muerto".

"No podemos permitir que Andalucía esté parada, Andalucía está en punto muerto. No hay política para dar respuesta a las necesidades que hay en materia hídrica", ha criticado, considerando "fundamental que la seguía tenga una respuesta de la Junta, que es la que tiene las competencias".

Igualmente, en materia sanitaria, ha apuntado que "nunca hemos visto la sanidad tan mal como en estos momentos". "En cinco años hemos retrocedido cuarenta años. ¿Dónde está Moreno? Lleva dos meses de vacaciones. Tras el 23J los socialistas hemos puesto los pilares para recuperar Andalucía, para volver a gobernar la Junta. Estoy convencido de que Juan Espadas va a ser presidente de la Junta de Andalucía", ha concluido.

Por su parte, la diputada nacional del PSOE Mari Nieves Ramírez ha señalado que "el proyecto del PP de derogar ha fracasado estrepitosamente en las elecciones". "Los ciudadanos dijeron no a derogar; no a retroceder; no a perder derechos y, sobre todo, dijeron no a mercadear con los derechos de las mujeres", ha subrayado.

"El PP y el señor Bendodo iban de sobrados. Al PP le ha faltado humildad y le ha sobrado soberbia. Los diputados socialistas de la provincia no queremos el proyecto de regresión del PP para Málaga. Vamos a llevar la agenda de Málaga al Congreso: la vivienda, la lucha contra la sequía y la movilidad", ha adelantado.

Según ha señalado, ",mi comarca, la Axarquía, se seca mientras el señor Moreno está de palmero de Feijóo por toda España y no asume sus competencias".

Ramírez ha criticado los discursos "machistas y retrógrados que han llegado a las altas esferas del fútbol español". "Nuestras jugadoras han ganado el mundial de fútbol y han ganado también la batalla contra el machismo en la federación española de fútbol. El feminismo ha ganado esta batalla", ha destacado.