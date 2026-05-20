El pianista Víctor Fernández García gana el primer premio de la muestra ‘MálagaCrea’ de Jóvenes Intérpretes

Archivo - Ayuntamiento convoca una nueva edición de las muestras culturales 'MálagaCrea' que aumenta el importe de premios - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pianista Víctor Fernández García ha sido el ganador del primer premio en la gala final de la trigésimo séptima edición de la muestra 'MálagaCrea' de Jóvenes Intérpretes, dotado con 1.800 euros.

La Caja Blanca acogió el martes la final y la entrega de premios de esta muestra que organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, desde hace casi cuatro décadas, con el objetivo de potenciar la carrera de jóvenes músicos de la ciudad.

El palmarés lo han completado el saxofonista Javier Janeiro Sánchez, que ha obtenido el segundo premio --1.200 euros--, y el pianista Dwight Nathanael Ospina Torres, ganador del tercer premio --900 euros--.

Por su parte, la pianista Bianca Cárdenas Aguilar se ha alzado con el premio especial Fundación Musical de Málaga a la mejor interpretación de la obra de un compositor español dotado con 1.500 euros.

Además, la Fundación Hispania Música ha premiado al Quinteto Al-Ándalus, compuesto por Beatriz Ortega García, Miguel Pardo Lavado, Fátima Guirado Herrero, Hannah Celis Naval y Álvaro Aguilar Galacho con el premio especial 'Da Camera', consistente en la participación en un concierto de su producción a la mejor formación de música de cámara.

Los músicos Ana Martínez García --piano--, Alberto Alcedo Martín --piano-- y el Trío Saudade, formado por Elvira del Moral Fernández, Sofía Eugenia Evtimova Georgieva y Álvaro López, han recibido una mención especial.

La muestra de Jóvenes Intérpretes 'MálagaCrea' pretende dar a conocer y potenciar a los jóvenes músicos con edades comprendidas entre 15 y 30 años que hayan nacido, estudien, trabajen o residan en la provincia de Málaga.

El jurado de la edición de este año ha estado compuesto por la directora de orquesta y profesora del Conservatorio Superior de Música de Málaga, Silvia Olivero Anarte; el violinista y miembro de Concerto Málaga, Alejandro Manzano Prieto; y el pianista y profesor del Conservatorio Superior de Música de Málaga, José Eugenio Vicente Téllez.