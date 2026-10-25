Piden seis años de cárcel para un acusado de robar en dos viviendas de Marbella (Málaga) y utilizar tarjetas sustraídas

Archivo - Fachada de la Ciudad de la Justicia de Málaga - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha solicitado seis años y medio de prisión para un hombre por presuntamente entrar a robar en dos viviendas de la localidad malagueña de Marbella, estando en una de ellas su propietaria durmiendo; y por el supuesto uso ilícito de las tarjetas de créditos sustraídas en uno de los inmuebles.

Los primeros hechos sucedieron en septiembre de 2023. Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, supuestamente guiado por un animo de enriquecimiento patrimonial ilícito, accedió al interior de una vivienda en dicha localidad.

La acusación pública sostiene en su escrito provisional que el procesado habría subido escalando por la fachada hasta el balcón de la planta primera, por donde accedió por la puerta que estaba abierta. Una vez en su interior se apoderó de 110 euros en efectivo, dos tarjetas bancarias y las llaves de la vivienda.

Después, dice el ministerio fiscal, supuestamente hizo uso de esas tarjetas sustraídas y en esa misma madrugada realizó cargos en diversos establecimientos de la localidad por un importe total de 114,49 euros.

Al día el siguiente, "guiado por igual animo de enriquecimiento patrimonial", supuestamente el procesado accedió de igual modo, escalando hasta el balcón de la primera planta a otra vivienda de Marbella.

Una vez que estaba en el dormitorio fue sorprendido por la propietaria que se encontraba durmiendo en ese momento, por lo que el hombre huyó por la puerta principal, pero se llevó consigo un bolso, que contenía un teléfono móvil, las llaves de casa y 600 euros en efectivo, señala la Fiscalía.

Por estos hechos, el fiscal acusa al hombre por los delitos de robo con fuerza en casa habitada y estafa, solicitando por el primero cuatro años de prisión y por el segundo, la pena de dos años y medio de cárcel.

Además, pide que indemnice a la propietaria de la primera vivienda con 274 euros por los efectos sustraídos y gastos ocasionados por el cambio de la cerradura; y a la segunda perjudicada con la cantidad de 806 euros por los efectos robados y no recuperados.

El juicio estaba previsto que se celebrara esta próxima semana en la Audiencia de Málaga, pero se ha suspendido, han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han precisado que se ha puesto al acusado en busca y captura.