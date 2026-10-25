Los pingüinos azules, los más pequeños del mundo, llegan a Sea Life Benalmádena (Málaga)

Pingüinos azules en Sea Life Benalmádena - SEA LIFE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

Sea Life Benalmádena (Málaga) da la bienvenida a 13 nuevos habitantes muy especiales. Se trata de una colonia de pingüinos azules (Eudyptula minor), la especie de pingüinos más pequeña del mundo. Los ejemplares han viajado desde la ciudad inglesa de Weymouth hasta la Costa del Sol para dar continuidad al programa de cría de esta singular especie.

Tras el programa de reproducción de Sea Life Weymouth, Sea Life Benalmádena fue elegido como nuevo hogar para esta especie, ya que cuenta con unas condiciones climáticas idóneas para cubrir sus necesidades. Además, como preparación para su llegada a la nueva 'Isla del Pingüino Azul', el equipo de Sea Life Benalmádena ha creado un hábitat diseñado e inspirado en los paisajes costeros de Nueva Zelanda, lugar de origen de esta extraordinaria especie.

Antes de partir, los pingüinos tuvieron que pasar unos exhaustivos controles veterinarios en Sea Life Weymouth, que incluyeron pruebas de gripe aviar y de la enfermedad de Newcastle, obteniendo la autorización final para su traslado.

Así, según han señalado desde el espacio, para asegurar el bienestar de los pequeños viajeros se diseñaron unos transportines a medida, equipados con sistemas de ventilación y espacio suficiente para que los pingüinos viajaran cómodamente a su destino.

Desde su llegada a Sea Life Benalmádena, la gran familia de pequeños pingüinos, disfruta de su nuevo hogar especialmente diseñado para ellos, la 'Isla del Pingüino Azul', que recrea "el hábitat perfecto para que los pingüinos puedan desenvolverse cómodamente tanto en tierra como en agua".

ISLA DEL PINGÜINO AZUL

El recinto cuenta con dos grandes cuevas comunitarias, que proporcionan refugio y un espacio donde la colonia puede reunirse y descansar en grupo. Además, se han construido siete cuevas de anidación más pequeñas, pensadas para ofrecer privacidad y seguridad a las parejas reproductoras durante la temporada de cría, favoreciendo así sus comportamientos naturales de cortejo y anidación.

Este espacio de la 'Isla del Pingüino Azul' es el único centro en España donde se podrá conocer esta simpática especie de pingüino, han detallado.

La directora general de Sea Life Benalmádena, Elizabeth Zorat, ha destacado la importancia de esta incorporación: "Desde el equipo de Sea Life Benalmádena no podemos estar más felices con la llegada de esta colonia de pingüinos".

"Estamos seguros de que este nuevo espacio Isla del Pingüino Azul, sorprenderá y emocionará a nuestros visitantes. Al colaborar con nuestros compañeros de Sea LifeWeymouth reforzamos nuestro compromiso con la biodiversidad, la conservación y la protección de los ecosistemas a través de la sensibilización y educación de nuestros visitantes", ha agregado.

PEQUEÑOS GIGANTES DE LA NATURALEZA

Con apenas 33 centímetros de altura, el pingüino azul es la especie de pingüino más pequeña del planeta. Su reducido tamaño y su característico plumaje azulado lo convierte en una especie única.

Originario de las costas de Australia y Nueva Zelanda, está adaptado a vivir en ambientes costeros templados, por lo que no necesita las bajas temperaturas que habitualmente se asocian a los pingüinos. Su alimentación incluye principalmente pequeños peces, como sardinas y arenques.

El traslado de estos 13 ejemplares permitirá a Sea Life Benalmádena y Sea Life Weymouth "seguir impulsando iniciativas destinadas a mejorar el bienestar animal, fomentar nuevas líneas de investigación y sensibilizar al público sobre la importancia de la conservación de los pingüinos en su entorno natural".

La llegada de estos animales también ofrece una oportunidad para acercar al público la realidad de los pingüinos azules y las amenazas a las que se enfrentan en sus hábitats naturales. Aunque el pingüino azul está clasificado globalmente como especie de 'Preocupación Menor' en la UICN (Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), algunas poblaciones locales sufren importantes presiones y muestran tendencias preocupantes.

Por otro lado, han detallado que desde Sea Life, los programas de conservación se complementan con iniciativas de sensibilización dirigidas a los visitantes y con el apoyo a organizaciones que trabajan para preservar las poblaciones de pingüinos.

A pesar de su capacidad para desenvolverse en el medio marino, estos pequeños pingüinos se enfrentan a diferentes amenazas relacionadas con la actividad humana; como la pesca accidental, la pérdida de hábitat, contaminación por plásticos, entre otros.

Por último, han valorado que con la llegada de estos 13 pingüinos azules, Sea Life Benalmádena "refuerza el compromiso con la protección del medioambiente y la conservación de las especies y sus hábitats".

Así, la nueva colonia permitirá a los visitantes "conocer de cerca a uno de los animales más sorprendentes del mundo marino y descubrir que, detrás de su pequeño tamaño y su aspecto entrañable, existe una especie que necesita ecosistemas saludables y medidas de protección eficaces para garantizar su futuro".