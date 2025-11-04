Planas: "De la negociación y el Consejo de diciembre solo puede salir más días para nuestros pescadores" en mediterráneo

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la inauguración de la 48 reunión de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo y Mar Negro (CGPM) de la Organización de las Naciones Unidas que se celebra en Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho tener "las ideas muy claras" respecto a la discusión que tendrá lugar en Bruselas los próximos 11 y 12 de diciembre sobre cuotas de pesca en el Mediterráneo y ha asegurado que "de la negociación y del resultado del Consejo de ese mes solo pueden salir más días para nuestros pescadores y nuestros armadores".

"Y se lo he transmitido a la Comisión Europea", ha dicho Planas en declaraciones a los periodistas, antes de la inauguración de la 48 reunión de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo y Mar Negro (CGPM) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se celebra en Málaga.

Al respecto, el ministro ha señalado que "pensamos que existen objetivamente" motivos para ese aumento de días y ha mencionado informes respecto a la recuperación. "Si hay una recuperación de los stocks, tenemos que conservarlos; pero también tenemos que conservar a nuestros pescadores y a nuestros armadores, y para eso hacen falta más días de pesca", ha incidido.

Planas ha asegurado que esa "será una discusión que de ahora hasta el 11 y 12 de diciembre vamos a mantener con la Comisión Europea y de la mano de nuestro sector, de todas las comunidades autónomas directamente implicadas en esta tarea", que son Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, y ha esperado lograr "un resultado positivo a este respecto".