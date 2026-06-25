El Pleno aprueba que el Ayuntamiento de Málaga impulse una moratoria de cinco años para usos turísticos de la vivienda

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, durante el pleno del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

A escasos dos días de la manifestación por la vivienda, convocada para este sábado en la ciudad de Málaga, el pleno ha debatido hasta tres mociones relacionadas con la emergencia habitacional y, entre otros, ha sido aprobado el compromiso de impulsar una moratoria de cinco años de viviendas para usos turísticos.

Un debate encendido en el que se han cruzado reproches y, entre otros, ha salido adelante la moción del PP en la que se insta al Gobierno a modificar la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan establecer volutariamente una tasa turística cuya recaudación se destine a incrementar las ayudas al alquiler para familias vulnerables.

De igual modo, de la moción urgente del PSOE solo ha salido adelante, por unanimidad, un punto en el que se insta al equipo de gobierno a reforzar los mecanismos de protección de las personas inquilinas frente a los desahucios. Por contra, el resto, entre cuyos puntos estaban limitar la compra de viviendas cuando su finalidad no sea servir de residencia habitual y permanente, no ha salido adelante.

Asimismo, de la moción urgente de Con Málaga, que contiene 15 puntos, han sido aprobados algunos, entre ellos, que el Ayuntamiento se compromete a impulsar, con la máxima celeridad posible, una moratoria de carácter amplio sobre los usos turísticos de la vivienda, que incluya tanto las viviendas de uso turístico como la implantación de nuevos apartamentos turísticos en edificios existentes o en suelos de uso residencial, por un periodo mínimo inicial de cinco años.

Previo al debate y tras la intervención de ciudadanos mostrando sus casos, el alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que no podía contestar en detalle en ese momento sobre los particulares, pero sí dar "una idea general" y es "que necesitamos en Málaga más viviendas" y para ello, también se necesita "potencia energética" porque "el Gobierno no se ha preocupado por este tema".

DEBATE

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz, ha insistido en que Málaga está "atravesando un drama habitacional terrible" y "mientras esto ocurre desde el Ayuntamiento se otorga licencia de apartamentos turísticos al alcalde de Estepona en suelo residencial donde podrían ir viviendas".

También ha recordado la reciente mivisiva que le envió al regidor donde incidía en sentarse para hablar "de forma sincera y honesta". "Málaga lidera los rankings de la vergüenza en materia de vivienda y las políticas que se están siguiendo en este Ayuntamiento tienen mucha responsabilidad en esa materia", porque "llega un momento en que las casualidades dejan de serlas", ha advertido al alcalde, al tiempo que ha dicho al equipo de gobierno que "llevan demasiado tiempo actuando como parte del problema en lugar de la solución".

Ruiz ha incidido en que la moción "no va de partidos políticos, va de Málaga". De igual modo, ha reconocido que De la Torre "ha formado parte de una generación que ha transformado Málaga", pero "ahora Málaga necesita una nueva transformación" la de "la reciprocidad" y "De la Torre, usted está a tiempo de forma parte de esa transformación", pero "tiene que actuar decididamente".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha comenzado su intervención interpelando al regidor sobre si "tiene usted o gente de su retorno cercano participación en negocios vinculados al explotación de viviendas turísticas o alguien del equipo de gobierno", nombrando a los ediles Teresa Porras y Jacobo Florido.

Ha criticado que lo que ha hecho el PP "con los usos turísticos de la vivienda en esta ciudad no tiene nombre, o más bien sí tiene un nombre, selva" y ha advertido a De la Torre que eso "es responsabilidad suya, ni del Gobierno ni de la Junta, es responsabilidad suya haber favorecido la absoluta locura de pisos turísticos". "Democracia o selva, alcalde, qué elige", le ha cuestionado al regidor.

Al respecto, De la Torre ha intervenido de forma breve para recordar que la moratoria de vivienda turística está aprobada por tres años y "la de apartamentos está en camino". "Lo sabe, está al tanto, avancemos en la energía para hacer viviendas y también necesitamos la tasa turística para abaratar los alquileres", ha insistido.

En este punto se ha producido un rifirrafe entre Porras y Sguiglia, que ha acusado a Porras de decirle "sinvergüenza". De la Torre ha llamado al orden y ha dejado claro que el insulto no cabe en el diálogo.

De nuevo, Porras ha reprochado que se le acusó sobre viviendas turísticas "cuando eso es mentira; eso es insultarme a mi porque es mentira, y le he dicho que lo retire", ha explicado; mientras Sguiglia ha sostenido que es "una pregunta retórica que pone nerviosa" a Porras: "Retórica argumentativa, que eso es una cosa y otra cosa es que directamente me diga sinvergüenza", ha apostillado.

Al respecto, De la Torre ha incidido en que lo que hace Sguiglia es "una provocación" y ha dicho que no hay que entrar "con decir no es cierto, se ha acabado, no hay que insultar".

Tras el rifirrafe, el regidor ha pedido silencio y ha advertido también a Sguiglia de que había dicho varias veces que "hemos dado una licencia a un alcalde", aclarando que "es un tema que mientras no esté aprobado --la moratoria-- cualquier expediente, sea quien sea, no se puede parar, sea quien sea. Yo no sé el titular ¿usted cree que yo sé, que el señor García Urbano, como se llame, ha tramitado tal? Ni idea", ha concluido, volviendo de nuevo a encender el debate, ya que, en este punto, ha intervenido el portavoz del PSOE para insistir en que Sguiglia "no ha insultado a nadie", pidiendo a De la Torre, además, "ser más taxativo en la moderación de este debate, utiliza los turnos como le da la gana siempre".

Tras ello, una vez vuelta a la calma, se ha continuado con el debate de las mociones y el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha recordado las iniciativas "parecidas" debatidas recientemente en la comisión de Derechos Sociales, y "en días no creo que vayamos a dar resultado" y "traen lo mismo".

Pomares, que ha dejado claro que "no quiero quitarle ni pizca de valor el debate", ha defendido la gestión que se hace en materia de vivienda por parte del Consistorio, que es "prioridad". "No nos van a despistar del horizonte", ha avisado.

Por parte de Vox, la portavoz adjunta, Yolanda Gómez, ha criticado "que el 30% del precio de una vivienda lo recaudan las administraciones de PP y PSOE". "¿Y qué han hecho con ese dinero? Ya lo saben ustedes, Mordida, corrupción, robar, muchísimas cosas", ha lamentado, al tiempo que ha avisado de que "esos son los grandes especuladores de la vivienda" y "son los mismos que ahora vienen a ofrecernos una solución al problema".

En segundo turno, Ruiz le ha contestado al regidor sobre la potencia eléctrica y le ha espetado sobre "qué suministro eléctrico si esta ciudad tiene más viviendas de uso turístico que toda la provincia de Sevilla". "Pretender arreglar el problema de la vivienda en Málaga con la tasa turística y con el suministro eléctrico es como intentar apagar un incendio sin manguera, más o menos como en el hotel, que estamos ya a un mesecito largo de apagar el incendio", ha apostillado.

Sguiglia, por su parte, ha lamentado que "se niegan a establecer una regulación democrática del mercado de la vivienda y tampoco son capaces de tomar políticas sociales de acuerdo a la enorme necesidad que tiene nuestro pueblo". Además, ha hecho un llamamiento a la movilización del próximo sábado.

Por parte del equipo de gobierno, Pomares le ha pedido a la oposición de izquierdas a ver "si por una vez ponen toda su energía y sus intereses a favor de esta ciudad y no de sus intereses políticos y de sus partidos", ha concluido.