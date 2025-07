El Pleno aprueba ratificar el compromiso para un nuevo estadio para el Málaga CF

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado por unanimidad ratificar el compromiso del Consistorio a continuar trabajando junto a la Diputación y la Junta, copropietarios también de La Rosaleda, para incorporar un nuevo estadio de fútbol acorde a la ciudad, la afición y a "las aspiraciones de todos los malagueños de volver a primera división".

De la moción urgente del PP también ha salido adelante, por 28 votos a favor y dos en contra de los ediles de Con Málaga, que el Ayuntamiento se compromete a continuar trabajando en consenso con la Diputación provincial y la Junta de Andalucía en la elaboración de un nuevo convenio para impulso del nuevo estadio con independencia de que en un futuro la propiedad del mismo sea pública, privada o mixta.

Durante el debate, el concejal de Deportes, Borja Vivas, ha incidido en que "nuestra intención es reafirmarnos en la necesidad" que la ciudad tiene de un estadio.

Asimismo, ha incidido en hacer los estudios "para ver cuál es la mejor zona, cuál es el mejor aforo, tener un poco el consenso y la opinión de los técnicos, que realmente son los que tienen que decidir cuáles son estas condicionantes mejores para la ciudad, para tenerlo", ha agregado.

De igual modo, ha abundado en la elaboración de un nuevo convenio para impulso del nuevo estadio con independencia de que en un futuro la propiedad del mismo sea pública, privada o mixta.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha recordado el pleno monográfico de la pasada semana, ha dicho que la mayoría del PP "va a propiciar un acuerdo de mínimos y nosotros desde el grupo socialista también vamos a apoyar porque entendemos que eso es lo mínimo que se tiene que pedir, pero nosotros vamos a más".

"Es que lo necesitamos, es que ahora mismo tenemos un estadio viejo, obsoleto, que no reúne condiciones ni prácticamente para estar en primera división y menos para ser de un mundial como queríamos para 2030", ha sostenido.

Ha advertido de que "han ido dejando pasar el tiempo y al final se ha echado el tiempo encima. Ni tenemos Mundial ni nueva Rosaleda", ha dicho, achacándole la responsabilidad del "fiasco" a De la Torre. "Los malagueños ya están hartos de mentiras", ha abundado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha mostrado la "posición de apoyo condicionado a esta iniciativa", que ha considerado "repleta de carencias de fondo, de forma vaga en su contenido, pero aparentemente con buena intención".

"No entendemos con exactitud esta moción, ya que no hay un plan concreto, sino una simple declaración de intenciones de lo que el Ayuntamiento quiere hacer", ha asegurado.

A su juicio, "se está planteando en esta moción que es una iniciativa de autobombo para decir que el Ayuntamiento está muy preocupado por el Málaga pero no está poniendo ninguna solución encima de la mesa sobre la que nosotros podamos decidir". "Lo que se pretende en esta iniciativa es salir con un puntazo y no con una cornada, que se diría en términos taurinos, después del bochorno que ha ocasionado la renuncia al Mundial de Fútbol", ha concluido.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha advertido de que la moción es "una forma de allanar el terreno a nueva operación de marketing con ciertos tintes ya de publicidad engañosa" y "pretende pasar de puntillas por el enésimo fraude que ha protagonizado".

Ha lamentado que De la Torre "ha optado por ni dar explicaciones ni asumir responsabilidades, intentar cambiar el foco para que hoy estemos aquí, hablando del nuevo estadio, para no hablar de los costes, para no hablar de la nula coordinación y planificación, para no hablar de qué van a pasar con los cuatro millones de euros que hay presupuestado en el presupuesto de 2025 y para no hablar de lo que subyace a toda esta historia del Mundial, que es que usted quería hacer cajas, señor alcalde".

"Quería hacer caja, usted quería dar un pelotazo urbanístico y usted quería que hubiera una estrategia de explotación comercial en la remodelación de la nueva Rosaleda", ha señalado y ha dicho que "el colmo de la desfachatez es que traiga hoy aquí, abiertamente la privatización". "Tenemos muy claro que hay que hacer una apuesta por lo público y que ya está bien de dilapidar recursos públicos para que acabe en manos de privados", ha agregado.

MA-20

Por otro lado, la otra moción urgente del PP sobre la MA-20, finalmente, ha sido aprobada de forma institucional. En concreto, ha salido adelante instar insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a ampliar la capacidad del enlace de dicha vía con la MA-22 de acceso al Puerto de Málaga y mejorar las conexiones de ambas autovías con la ciudad en el entorno del Palacio de los Deportes y del Estadio de Atletismo, mediante la ejecución de la glorieta propuesta por el Consistorio u otra fórmula que el Ministerio considere más adecuada.

Para ello, precisan, "solicita cuantas reuniones sean precisas y se compromete a colaborar con la financiación de los estudios que se requieran para su ejecución, que sería igualmente beneficiosa para el Ministerio en tanto mejoraría la conexión de las dos autovías de titularidad estatal".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha sido aprobada la moción del PP relativa al acuerdo de "financiación singular" del Gobierno de España para Cataluña como también ha salido adelante la relativa al "incumplimiento" de mejoras en materia de movilidad en la Costa del Sol un año después de la cumbre celebrada con el ministerio.

Por su parte, de la moción del PSOE sobre el "inminente cierre" de la cafetería de Parcemasa han sido aprobados dos puntos, mientras que otros tres han sido rechazados. Asimismo, de la moción socialista sobre ampliar el metro al aeropuerto y el área metropolitana creando una línea circular que dé servicio a Churriana, el municipio de Alhaurín de la Torre, PTA y la UMA han sido aprobados dos puntos y rechazados los restantes de la iniciativa.

Asimismo, la moción de Vox sobre la modificación del proyecto de renaturalización del barrio de Huelin y garantizar por escrito la protección de las plazas de aparcamiento ha sido rechazada y la de medidas de apoyo y asistencia en materia de educativa del alumnado con TEA también ha sido desestimada.

Por último, de las mociones de Con Málaga, la iniciativa para "blindar" el uso público de la antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero y su recuperación como centro social comunitario ha sido rechazada y la de medidas para combatir la corrupción y avanzar en transparencia, tras ser aceptadas las enmiendas, ha sido aprobados cuatro puntos y el resto de los puntos de la moción han sido desestimados.