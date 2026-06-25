El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechaza la suspensión del régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado la moción urgente del grupo de Vox en relación con la suspensión del régimen sancionador vinculado a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la regulación del acceso de vehículos a la citada zona.

De igual modo, la moción ordinaria de Con Málaga para instar a no recurrir la sentencia, que se proceda la suspensión del régimen sancionador y modificiar la ordenanza conforme a criterios de justicia social y equidad también ha sido rechazada.

La portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha defendido que su grupo ha sido "el único" en contra de la ZBE, mientras "el resto la defendía a capa y espada como una buena medida". "Esta medida vulnera los derechos fundamentales, se atacaba y ataca a trabajadores, a principios fundamentales... es un ataque directo al estado de derecho mantenido por PP, PSOE y la izquierda radical", ha sostenido.

"El Tribunal les ha dado un tortazo en la cara; se les ha visto el plumero, no lo hacían por salud pública o medioambiental", ha avisado y ha añadido que lo que quieren es "si recurren, dilatar para seguir multando, con el perjuicio y la imprudencia que supondrá para los ciudadanos y esta administración". Gómez ha instado a que "eliminen y suspendan el régimen sancionador como han hecho otras ciudades".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado se opusieron a la ZBE "no porque neguemos la emergencia climática" es que el Ayuntamiento "tenía herramientas para una ZBE que no fuera una chapuza, y ese es el problema y lo que vemos denunciando".

"Hizo una chapuza resultado de décadas sin hacer sus deberes en materia de movilidad", ha agregado y ha recomendado que "dejen de perder el tiempo y en lugar de recurrir la sentencia dediquen ese tiempo a meterle el turbo a los aparcamientos disuasorios y a la apuesta por la intermodalidad y por la red de transporte público".

El concejal del PSOE Jorge Quero ha señalado que se debatía dos cuestiones, como eran la "mala gestión del PP" en la implantación de la ZBE y "el enorme lío jurídico en el que nos ha metido Vox". "El PP implantó la zona mal y tarde, pero tampoco podemos aceptar el relato de Vox, que presentan como victoria cuando han conseguido lo contrario a lo que prometían; han metido a los malagueños en lío que podemos acabar pagándolo todos".

Por su parte, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha señalado que se debatían dos mociones, una de Vox y otra de Con Málaga, y "al final terminan coincidiendo; los extremos se encuentran". Además, ha añadido que desde Vox "han sido desde el principio coherentes, han mantenido una posición aquí y en los tribunales; sin embargo, con Málaga devaneo constante y para mi no tiene credibilidad".

Ha recordado que la "la ZBE es obligatoria por normativa nacional" y ha incidido en que "el expediente administrativo está correctamente tramitado y suficientemente motivado", precisando que "la sala ha visto el problema en permitir temporalmente que los vehículos en distintivo ambiental domiciliados en Málaga puedan seguir circulando". "Eso es lo que han conseguido, que esa ventaja, esa transición que tenían los malagueños, se pierda".

Frente a las críticas del equipo de gobierno, Gómez ha dicho a Hernández que "tiene un marrón" con la ZBE, acusando al equipo de gobierno de "recaudar, ese es el único interés que tienen ustedes". "Usted, señora Hernández, va a pasar la historia como una concejala que implantó la ordenanza más dañina que saqueó a todos los malagueños y lo único que les importa a ustedes, señores del Partido Popular, es salvar su sillón", ha lamentado.

También ha criticado al PSOE al que les ha dicho que se dejen "de bulos porque ustedes son los que han transpuesto una directiva de la manera más restrictiva posible para multar y saquear a todo el mundo, que es lo que saben hacer. Robar y saquear a la gente" y ha Con Málaga, ha afeado su "hipocresía".

Por último, Hernández ha sostenido que "respetamos la justicia" y la asesoría jurídica "está estudiando el fallo desde el punto de vista técnico y no político". "No tengo un marrón, Vox lo tiene con lo que le ha hecho a malagueños, porque si tienen la prioridad nacional, yo tengo la prioridad del malagueño y parece que a usted tampoco le importa mucho", ha concluido.

ELECCIONES GENERALES

Por otro lado, ha salido adelante la moción urgente del PP y el Pleno ha instado al Gobierno de España a ejercer "con responsabilidad sus funciones, impulsando la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados y garantizando estabilidad institucional para que las entidades locales cuenten con un marco financiero cierto y suficiente para afrontar adecuadamente los desafíos en materia de financiación municipal, acceso a la vivienda, seguridad ciudadana y prestación de servicios públicos en beneficio de la ciudadanía", lamenta "el bloqueo político en el que se ha instalado la actual legislatura" y urge a convocar elecciones.

La portavoz del grupo 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha defendido la iniciativa que "habla de democracia, pero sobre todo habla de gobernanza, de gobernar, de gestionar, de trabajar también lógicamente por los vecinos de Málaga, que es algo muy distinto a resistir a toda costa, que es lo que desgraciadamente está haciendo el Gobierno de nuestro país".

"El Gobierno no está a la altura de todos los retos que tiene nuestro país", ha reiterado, añadiendo que el Ejecutivo "está sitiado por los casos de corrupción". "Disuelvan las cortes y acaben con el bloqueo institucional y político con el que tienen sometido a este país", ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha advertido de que PP y PSOE, "tienen en común estructuras de partidos que se ven atravesadas por la corrupción, no tiene que ver con manzanas podridas sino con una forma de gestionar la frutería". También ha criticado que "vuelve a sonrojar que venga el PP a hablar de pulcritud, de transparencia".

Por parte de Vox, su portavoz, Antonio Alcázar, ha criticado que "Sánchez lleva años demostrando que antepone su supervivencia personal a la dignidad institucional de España". Por eso, ha incidido en una moción de censura y convocatoria de elecciones, porque "los españoles merecen elegir".

Por parte del PSOE, el edil Pablo Orellana ha tachado de "contradictoria" la moción porque "cuesta mucho entender cuál es exactamente el objetivo de esta iniciativa". "Creo que los malagueños esperan algo más de nosotros, algo más que una competición de quien lanza el reproche más alto", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, la moción urgente del PP sobre el Estatuto Marco de la profesión médica ha sido aprobada como también la ordinaria sobre la supresión de la Tasa de Reposición de Efectivos en las Entidades Locales.

La iniciativa del PSOE sobre "el tarifazo" del aparcamiento del Hospital Civil y la garantía de acceso a los centros sanitarios públicos ha sido rechazada. Tampoco ha salido adelante la de Vox sobre "la prevención del fraude padronal y la priorización del arraigo en el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales".

Asimismo, la moción de Vox en "defensa de la neutralidad institucional en el uso de los espacios públicos municipales" ha sido aprobada tras ser aceptadas enmiendas.

También ha salido adelante la de Con Málaga en relación con los conflictos laborales y la necesidad de garantizar condiciones laborales "dignas y servicios de calidad en los servicios públicos municipales externalizados".

Por último, no ha habido moción institucional en relación con el Orgullo Lgtbi tras estar en desarcuerdo Vox. En este sentido, sí se ha debatido una moción del PSOE, en la que ha sido aprobada en todos sus puntos menos en uno.