El Pleno de Málaga aprueba pedir al Gobierno un plan específico para las empresas de suministros y depuración de agua

MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves solicitar al Gobierno central que apruebe un plan específico para las empresas de suministro y depuración de agua al que puedan acogerse aquellas que teniendo unos costes especiales de depuración mantengan una moderación tarifaria que ayude a contener el IPC de cara al usuario final.

Asimismo, de la moción urgente del PP también ha salido adelante, por 16 votos a favor y 14 en contra, instar al Gobierno a modificar el Real Decreto 1106/2020 de 15 de diciembre, e incluir a las empresas de suministro y depuración de agua como empresas electrointensivas, de modo que puedan beneficiarse de la reducción en la factura eléctrica estipulada por el RDL 6/2022.

También instar al Gobierno a adoptar medidas legales necesarias para incluir modificaciones del 100% de la cuota tributaria correspondiente a las tasas por ocupación del dominio público portuario, entre otros; así como incrementar ayudas establecidas para la digitalización del sector del agua, todo ello para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y la guerra en Ucrania.

La concejala delegada del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, ha hablado de la empresa municipal de aguas Emasa, que acumula dos años consecutivos de pérdidas, y ha especificado que el sobrecoste total estimado será 12 millones de euros al final de este año.

Ha aludido, entre otros, a que la tarifa del agua lleva años congelada y al proceso "intensivo" que se tiene que hacer para tratar el agua y que tenga calidad. Por ello, ha incidido en que se solicita al Gobierno, en el marco de sus competencias, que "tome las medidas que le proponemos".

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha también ha aludido a la escalada de precios de energía, que es "histórica", por lo que ha dicho que ve procedente la moción.

La viceportavoz del PSOE, Begoña Medina, por su parte, ha defendido que la situación de la empresa no se debe tratar a través de una moción urgente, si no convocar un consejo de administración para que se conozcan los detalles.

"También en ese consejo hay que ver cómo puede la empresa reducir gastos, y por otro lado, abordar, a qué puerta llamar para que nos ayude a la situación", asegurando que una de ellas es la puerta del propio Ayuntamiento, como ya se hizo años atrás, además de a la Junta y al Gobierno.

Desde Unidas Podemos, la portavoz, Paqui Macías, ha pedido matizar que en lugar de empresas de suministros se ponga claro "operadores públicos de agua y depuración", además de pedir también a otras administraciones, como la Junta de Andalucía.

Al respecto, Del Corral ha dejado claro que la moción es "clara" y ha animado a la oposición a que si creen que desde la Junta se puede hacer "traigan una moción" pero "entenderá que nosotros traemos seis medias concretas, no podemos incluir a la Junta porque no son sus competencias". También Del Corral ha señalado que el consejo de administración de Emasa no es incompatible con la moción urgente.

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad otra moción urgente del PP sobre la "necesaria compensación" por parte del Gobierno a las entidades locales de la pérdida de ingresos derivada de la aplicación del Real Decreto-Ley 26/2021 de 8 de noviembre.

En concreto, entre otros, el Pleno ha aprobado instar al Ejecutivo a que tramite de urgencia las normas que sean precisas para dotar de un fondo de compensación a los ayuntamientos por las cantidades no recaudadas en el concepto de plusvalía tras la sentencia del TC. "Se trata de preservar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales y dar cobertura a la merma de ingresos que han experimentado o pudieran experimentar".

TASA TURÍSTICA Y AVE

Por otro lado, ha sido rechazado el primer punto de la moción urgente de Unidas Podemos para iniciar un proceso de diálogo y debate con los principales agentes del sector sobre la posible implantación en la ciudad de una tasa turística.

De la iniciativa de la confluencia sí han sido aprobados dos puntos como el de instar al Gobierno a iniciar un diálogo con la FEMP para evaluar una posible modificación de la Ley de Haciendas Locales que permita incorporar la tasa turística entre los instrumentos fiscales gestionados por las administraciones locales.

La portavoz de Unidas Podemos ha defendido que "es el momento" de que se inicie el proceso de diálogo para la posible implantación de la tasa. Ha valorado que el pago revertiría en mejoras, por lo que ha opinado que es "una media factible, que no ha generado ningún impacto negativo --donde ya se tiene--, y que beneficiaría a la ciudad de Málaga y al visitante".

El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha criticado que escuchando a la oposición parece "que el turismo no paga impuestos, parece que aquí no se recauda nada de lo que genera el turismo". En cuanto a la tasa, ha dicho, hay lugares en las que se está cuestionando y ha reiterado que el Ayuntamiento no es competente. "No se trata del euro, es una cuestión de imagen, y es de competencias, no tenemos la competencia", ha reiterado.

Por su parte, Losada ha dicho que cualquier decisión en cuanto a la tasa puede tener consecuencias y para Cs es "una tentación peligrosa". Así, ha asegurado que aunque digan desde Unidas Podemos que "por un euro y medio no cambia el viaje, esa es su opinión, yo no lo veo así".

El edil del PSOE Pablo Orellana ha criticado la "falta de modelo turístico" que tiene Málaga, abogando por tener consenso y garantía jurídica en cuanto a tasas para velar por los intereses de la ciudad.

Por otro lado, por unanimidad ha sido aprobados dos puntos de la moción urgente de Cs para recuperar el número de servicios diarios de los AVE que tenía Málaga antes de la pandemia". También se ha aprobado pedir que Renfe "revise los excesivos costes de los billetes en relación con otras líneas mediterráneas similares".

El punto tres de la moción para mostrar apoyo a la entrada en servicio de nuevos operadores que introduzcan competencia en la línea y solicitar a Renfe que considere acelerar los trámites para implantar su formato 'low cost' Avlo también ha sido aprobado pero no por unanimidad.

OTRAS INICIATIVAS

Durante el pleno también han salido adelante dos mociones institucionales. Se trata del inicio del expediente de concesión de la Medalla de la Ciudad a la Universidad de Málaga y otra sobre la Vega de Mestanza.

Por unanimidad, asimismo, ha sido aprobada una moción del PSOE, contando con enmiendas, sobre la gestión museística y en la que se abordaba el CAC.

Precisamente, en el debate de la moción y en relación con el CAC, la portavoz municipal de Cs y concejala delegada de Cultura, Noelia Losada, ha anunciado que se está trabajando "y esa instrucción he dado en Cultura para la preparación de los pliegos. Queremos evitar que se dé una situación de prórroga y queremos mayor gestión pública en el CAC. La parte expositiva saldrá a concurso, seguirá siendo externa", proponiendo una enmienda al punto 1 de la moción del PSOE y que ha quedado en instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites para los nuevos pliegos del CAC y que estos impliquen una gestión más directa por parte del Área de Cultura.

Por otro lado, por unanimidad han sido aprobadas las mociones del PP sobre la necesidad de mejorar el servicio de las oficinas de expedición de DNI y pasaporte; de Cs para instar al Gobierno a que agilice la tramitación parlamentaria de la PNL para mejorar la vida de los pacientes con ELA; del PP sobre el encarecimiento del precio del combustible; y de PSOE --con enmiendas-- sobre la realización de obras y adecuación de centros escolares durante el verano.

Por último, no ha salido adelante, al contar con 16 votos en contra y 14 a favor, la iniciativa de Unidas Podemos sobre los "megaproyectos y dudas respecto a la sostenibilidad y viabilidad" del Plan Litoral.