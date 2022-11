El Pleno de Málaga insta a la Junta a incluir la redacción del proyecto del metro al PTA en los presupuestos de 2023

MÁLAGA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha instado a la Junta de Andalucía a incluir la redacción del proyecto del metro en superficie al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en los presupuestos para 2023 "detrayendo esta cantidad, si es preciso, de la destinada al intercambiador modal en la zona de Renfe".

De igual modo, de la moción urgente de Cs también ha salido adelante con los mismos votos --16 a favor de Cs, PSOE y Unidas Podemos y el resto en contra-- instar a la Junta a incluir expresamente la prolongación del metro hasta el PTA en el Pitma 2030.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha criticado que esta infraestructura en esa zona ha quedado "excluida" en las cuentas del próximo año y ha recordado las declaraciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hablaba de "una obra sencilla y barata" y que se comprometió a "que en tres años será una realidad".

Al respecto, ha dicho que es momento de acometerlo, porque de lo contrario "sería marketing o simple anuncio". A juicio de Cs, es "momento de retomar la agenda del metro al PTA; al centro, que sigue retrasándose, y la conexión con el Civil". "El metro al PTA tiene que estar en los planes de la Junta, en el presupuesto de 2023", ha subrayado. "El metro ahora no se va a hacer, pero tenemos que tener clara la expansión de Málaga hacia Campanillas y es lógico ir planificando", ha defendido.

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos, Remedios Ramos, ha acusado al PP de utilizar el proyecto del metro. "Estamos hastiados de mociones del PP sobre el metro", ha criticado y ha lamentado también que Moreno es "un gran showman". "Las propuestas de Moreno son como un clínex, de usar y tirar", ha lamentado y ha asegurado que "venden humo continuamente". Por tanto, ha señalado, "menos show, menos showman y menos mentiras". También desde el PSOE, el concejal Jorque Quero ha advertido de que el equipo de gobierno "no tiene un modelo de ciudad, no tiene un plan de movilidad para Málaga".

Por su parte, el concejal de Movilidad, José del Río, ha dejado claro que "no voy a decir hoy no al metro al PTA, pero digo que no es el momento", acusando al portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, de actuar en "plan veleta" como con la torre del puerto. Ha hablado, asimismo, del cambio de movilidad en relación con el PTA, aludiendo, entre otros, al teletrabajo y a la mejora de los accesos. "Este equipo de gobierno no dice no al metro al PTA, lo que no ve lógico es poner ya una partida en el presupuesto de 2023".

25N

Durante la sesión también se han aprobado dos moción institucionales una sobre el apoyo a la plataforma de comunicación Onda Color y otra en relación con el 25N y donde el Ayuntamiento ratifica su compromiso para seguir trabajando con el objetivo de la eliminación de la violencia de género y hacer que la prevención impregne todas las políticas desarrolladas y se compromete a diversas acciones.

Previo a la votación han tomado la palabra todos los grupos municipales y han condenado los ataques en el Congreso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las palabras de la diputada de Vox, Carla Toscano, que afirmó que el único mérito de Montero era "haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias".

Al respecto, la concejala de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha criticado la "feroz violencia política y machista contra la ministra de Igualdad". "Lo que nos gustaría pedir es que desde este salón de plenos, por decencia política, por respeto a todas las mujeres, por no dar un paso atrás en los derechos de las mujeres y lucha contra las violencias machistas, condenemos los insultos machistas".

Por su parte, la portavoz municipal de Cs ha dicho que "condeno los insultos vengan de donde vengan". Asimismo, Rosa del Mar Rodríguez, del PSOE, también ha mostrado condena a los "insultos que en distintas administraciones públicas se están produciendo contra una mujer" en alusión a Montero. "No podemos consentir ningún insulto ni violencia machista contra ninguna mujer, sea del partido que sea", ha dicho.

La portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha recordado que "planteábamos una moción institucional con un texto que sacábamos de todo conflicto y confrontación" y "evitábamos pronunciarnos acerca de una ley que, ustedes saben, interpretamos como nefasta, pero eso efectivamente no es argumento para ofender a nadie o para insultar a nadie".

"Nosotros mismos lo hemos sufrido también en nuestra filas; la propia Irene Montero decía básicamente lo mismo de la compañera Ana Botella y, como no es agradable, nosotros sí que vamos a condenar cualquier tipo de falta de respeto, cualquier tipo de condena no solamente a alguna de las nuestras, como dicen ustedes, sino a cualquier persona porque nadie merece, desde luego, el insulto", ha señalado.

Por último, ha recordado que "saben como valoramos esta ley del 'sí es sí' y las consecuencias nefastas que está trayendo a la sociedad en los últimos días, pero condenamos enérgicamente cualquier tipo de conducta en este sentido".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, por unanimidad se ha aprobado una de las mociones urgentes del PP. En concreto, la relativa a mejoras a implementar por el Gobierno central en la gestión de los fondos europeos.

Con 16 votos a favor y 15 contra también ha sido aprobada la moción urgente del PP sobre medidas para frenar la inflación y el emprobrecimiento de la ciudadanía. El concejal del PP, Carlos Conde, ha defendido que es una iniciativa que "interesa, porque hablamos de algo tan básico como los bolsillos de las familias españolas y malagueñas".

Críticos han sido desde Unidas Podemos y desde PSOE. En concreto, la concejala socialista Carmen Sánchez ha dicho que "entendemos que con este tipo de mociones quieren echarle una mano a Feijóo, ya que no está dando la talla política que esperaban de él". Por parte de UP, Nicolás Sguiglia, ha pedido al equipo de gobierno y a Conde que "haga algo" en "lo que a usted le corresponde, tome la decisión de ayudar a los ciudadanos".

Frente a esto, Conde ha asegurado que "tenemos claro lo que hacer como gobierno municipal, y en ningún caso, en el peor momento de la situación económica, es subirle los impuestos a los malagueños, como hacen ustedes en el Gobierno".

Por otro lado, de la moción urgente de Unidas Podemos con medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la juventud en la ciudad han sido aprobados algunos puntos como incluir en los presupuestos municipales un programa de ayudas al alquiler destinado a la población menor de 35 años y un servicio de atención y ayuda psicológica gratuita. No ha salido adelante el poner en marcha un programa 'Málaga cultura joven' con un bono cultural que permitirá bonificaciones.

Así, el portavoz de Unidas Podemos ha dicho en relación con la juventud, que el tema hay que quitarlo "del barro" de la política y ha abogado por poner encima de la mesa medidas concretas para mejorar la vida de los jóvenes.

El edil del PSOE Pablo Orellana ha lamentado que la moción caerá en "saco roto", mientras que Losada ha destacado la gestión de su grupo en sus áreas. Por su parte, el concejal de Educación, Luis Verde, ha valorado la moción porque "viene a poner el foco en todo lo que ya hace el Ayuntamiento".

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción de Cs sobre la necesidad de modificar el Decreto 6/2017, de 16 de enero respecto al uso público de los centros educativos; la del PSOE sobre "los problemas de ratas en el CEIP el Tarajal del Distrito de Campanillas"; y la del PP sobre la construcción del tejado a dos aguas de la Catedral de Málaga, que ha contado con una enmienda en su segundo punto. También ha salido adelante, con 16 votos a favor y 15 en contra, la iniciativa del PSOE sobre la puesta en marcha de un plan de mejora integral de la barriada de La Noria y de la calle Decano Olmo y Ayala