El pleno de Marbella (Málaga) ratifica por unanimidad el documento de avance del PGOU

MARBELLA (MÁLAGA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Corporación municipal de Marbella (Málaga) ha ratificado este martes por unanimidad en un pleno extraordinario el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Marbella que sustituirá al planeamiento de 2010 --anulado por el tribunal Supremo en 2015-- y ha dado cuenta del documento de alcance del estudio ambiental estratégico, impacto en la salud y proceso de participación ciudadana.

"Este martes ponemos un punto y aparte en la tramitación de nuestro Plan, ya que finalizamos la primera etapa de su redacción, iniciada con la aprobación del avance y del documento ambiental estratégico, ambos en acuerdo plenario y por unanimidad", ha señalado la concejala de Ordenación del Territorio, Francisca Caracuel.

Ha explicado que, de forma paralela, se inició el período de sugerencias al avance del PGOU, trámite que ha concluido con la presentación de 342 propuestas, de las que 167 las han aportado sociedades mercantiles; 103 particulares; y el resto, comunidades de propietarios, asociaciones y colectivos.

"Del total, más de 200 no han sido propiamente sugerencias al avance, sino propuestas puntuales con contenido urbanístico, cuestiones de óptica particular", ha matizado Caracuel.

La edil ha recordado que el avance define los criterios objetivos, alternativas y propuestas generales de ordenación que sirven de orientación para la redacción del Plan General. "Ni clasifica ni califica suelo y, dado el nivel de detalle al que hacían referencia estas peticiones, en alguno de los casos pedían reconocimiento de suelo urbano consolidado, en otros cambios puntuales de calificación, no es posible pronunciarse sobre ellas en este momento del procedimiento", ha indicado.

"Sin embargo, todas han sido objeto de análisis y estudio, ya que aportan una información importante e interesante para que en el futuro sean consideradas cuando el proceso de revisión haya avanzado", ha añadido la concejala.

Respecto a las sugerencias, Caracuel ha destacado que "el equipo redactor concluye que las que son exclusivamente sugerencias al avance confirman los criterios y soluciones generales de este documento en cuanto a aspectos generales del modelo de ciudad".

Paralelamente a esta tramitación, ha explicado la edil, se ha desarrollado parte del programa de participación ciudadana, documento del que también se ha dado cuenta en la sesión plenaria con mesas redondas celebradas sobre el Plan, reuniones con colegios profesionales y distintas encuestas. "Vamos a seguir cumpliendo dicho programa, que fue aprobado en Junta de Gobierno, durante los próximos meses", ha asegurado.

De la misma forma, ha agregado Caracuel, se ha dado cuenta de la consulta a la Dirección General de Salud Pública que ha respondido, ha señalado la edil, que el documento de revisión debe ser sometido a evaluación de impacto de la salud.

OPOSICIÓN

La concejala del PSOE Isabel Pérez ha destacado el "interés de los vecinos por recuperar equipamientos públicos perdidos y en el diseño de una ciudad mejor". "Queremos que siga así. Elaborar un documento con mucha participación es fundamental, aunque la problemática del COVID no ha ayudado en este sentido. Pero tenemos que tener conciencia de trabajo conjunto para crear un documento para todo el mundo", ha apuntado.

Para el edil de OSP Rafael Piña ha abogado por esperar a que la Junta de Andalucía culmine la tramitación de la ley urbanística de la comunidad autonómica ya que, ha señalado, otorgará al Ayuntamiento más competencias en la materia. "¿Por qué nos hemos puesto a trabajar en un PGOU anclado en una ley que todo el mundo dice que está anquilosada porque no te da facilidades para hacer los nuevos planeamientos y no nos hemos esperado?", ha preguntado. "El error verdadero es habernos puesto a trabajar ahora en este tema", ha añadido.

La concejala de Cs, María García, ha criticado que, a su parecer, el equipo de Gobierno no haya logrado "propiciar una participación ciudadana amplia y suficiente". "Somos conscientes de que el confinamiento provocado por el COVID-19 trastocó la planificación prevista inicialmente en este sentido respecto a las actividades presenciales y multitudinarias. Sin embargo, no se han gestionado adecuadamente los medios telemáticos y el número de canales de difusión 'on line' para recabar la opinión de los agentes de la ciudad y lograr un consenso", ha añadido.