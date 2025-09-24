Policía da por resuelto el asesinato en Fuengirola en diciembre de 2024 con un menor detenido en Holanda como autor

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido el asesinato de un ciudadano holandés de 25 años cometido en Fuengirola (Málaga) en diciembre de 2024. La investigación, desarrollada en cooperación con las autoridades de Países Bajos y Bélgica, ha culminado con la detención en los tres países de seis personas, entre ellas un menor en ese momento, que sería el presunto autor material y fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen.

Así lo han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, en la que han indicado que también se ha identificado un séptimo supuesto implicado que murió en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa.

El crimen se produjo la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima fue asesinada en plena vía pública con múltiples disparos cometidos con un fusil de asalto. Junto al cadáver, se recuperó el arma utilizada y los casquillos, lo que evidenciaba el uso de munición de guerra.

Según han informado, las primeras indagaciones permitieron conocer que la víctima trabajaba en un club cannábico situado junto al lugar del crimen. Esa madrugada se encontraba en el interior con otros dos colaboradores del club, momento en el que el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, ya esperaba apostado en las inmediaciones.

Aprovechando la salida del último cliente, disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea. Durante el ataque, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien posteriormente arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones.

Han indicado que se desconoce la motivación concreta, aunque han apuntado que los indicios permitieron a los agentes relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés, lo que condujo a que, en apenas cuatro días, pudieran identificar a los autores.

En este punto, han señalado que el presunto autor material sería un menor de edad y de nacionalidad belga, que había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España. Otros dos ciudadanos neerlandeses supuestamente actuaron como cooperadores directos.

Según ha informado la Policía Nacional, el 11 de diciembre de 2024, apenas cuatro días después del asesinato, fruto de un fuerte operativo desplegado con apoyo del GOES de Málaga, se logró la detención en Torremolinos (Málaga) de uno de los implicados neerlandeses, decretándose su ingreso en prisión.

Además, los agentes comprobaron que el menor belga, supuesto autor de los disparos, había cambiado su apariencia y huido a Países Bajos junto a otro cómplice. Posteriores investigaciones confirmaron que, tras el asesinato, dos de los implicados huyeron de España hacia Francia y Países Bajos.

Han significado que la cooperación con la policía neerlandesa y el establecimiento de un grupo de trabajo para localizar a todos los implicados, permitió relacionar a uno de ellos con otro asesinato cometido en Ámsterdam semanas después. En el operativo para detenerlo abrió fuego contra los agentes, resultando abatido tras herir de gravedad a un policía y a una mujer ajena a los hechos.

Asimismo, han incidido en que la investigación internacional permitió acreditar que tanto el asesinato en España como el posterior en Países Bajos fueron presuntamente organizados por un varón neerlandés, detenido el 3 de enero de 2025 y actualmente en prisión en Holanda como instigador de ambos crímenes. Asimismo, se comprobó que tres mujeres neerlandesas trasladaron el fusil utilizado en Fuengirola desde París, colaborando en la logística de la ejecución.

Por ello, el pasado 17 de junio de este año fueron detenidas en Ámsterdam. Finalmente, el menor belga autor de los disparos fue localizado y detenido en Gante (Bélgica) el 20 de junio en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo entregado a España el 11 de julio e ingresado en un Centro de Menores en régimen cerrado.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Fuengirola y con la participación de Eurojust, ha permitido esclarecer plenamente el crimen en todos sus niveles de responsabilidad.