La Policía Local de Fuengirola intensifica la vigilancia contra el mal uso de los patinetes

La Policía Local de Fuengirola instensifica los controles de vehículos de movilidad personal - AYTO FUENGIROLA

Tramita cerca de 300 denuncias durante el primer trimestre del año, la mayor parte de ellas por conducir por la acera o zonas peatonales

FUENGIROLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Fuengirola (Málaga) ha intensificado la vigilancia contra el mal uso de los patinetes, tramitando cerca de 300 denuncias durante el primer trimestre del año 2026.

Así lo ha informado este viernes la alcaldesa, Ana Mula, junto a la concejala de Movilidad, Isabel González, y el intendente jefe de la Policía Local, Sergio Luna.

"El uso de estos vehículos de movilidad personal se ha convertido ya en frecuente y ha provocado disfunciones en la circulación de la ciudad. Tenemos que acostumbrarnos a ellos y sus usuarios a integrar y respetar las normas de circulación. Para garantizar la correcta coexistencia, la Policía Local está pendiente del tránsito de los mismos y estamos promoviendo campañas informativas en los medios de comunicación municipales", ha explicado la regidora.

De las 278 denuncias registradas por los agentes municipales, entre el 1 de enero y el 31 marzo, la mayoría tienen que ver con la conducción de estos vehículos sobre aceras o zonas peatonales. En menor medida, han sancionado infracciones como conducir con pasajeros a bordo, cargando objetos pesados o por incumplir con la señalización vial o semafórica.

Al respecto, Mula ha recordado que el Consistorio ha incluido en el Plan Normativo del presente 2026 una ordenanza para regular el uso de estos vehículos de movilidad personal en la ciudad. La principal medida que adopta será, como ha señalado, el casco obligatorio para sus conductores.

"El texto ya está finalizado y pronto será sometido a votación de la junta de gobierno local, y seguidamente, al Pleno. El objetivo de este documento es garantizar la convivencia entre estos dispositivos y el resto de vehículos, así como con los peatones", ha concluido la alcaldesa.