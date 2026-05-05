La Policía Local de Málaga identifica en prevención de concentraciones a 107 personas y pone 12 denuncias

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MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga llevó a cabo durante la tarde-noche del pasado viernes al sábado 2 de mayo un nuevo dispositivo de control de vehículos orientado, sobre todo, a la labor preventiva y de actuación en posibles concentraciones de vehículos en zona universitaria, parque empresarial Trévenez o el recinto ferial de Cortijo de Torres, entre otras, llevando a cabo en esta última el cierre perimetral de la explanada en la que se celebra el mercadillo de los domingos.

Entre otros, hubo 60 vehículos inspeccionados, 107 personas identificadas, 12 denuncias de tráfico y nueve por posesión de drogas, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

En los operativos participaron policías locales del Grupo de Investigación y Protección (GIP), Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y Unidad Canina, la Unidad de Vigilancia Aérea y agentes de diferentes Jefaturas de Distrito.

Además de los dispositivos estáticos y dinámicos de control de vehículos de dos y cuatro ruedas, se realizaron controles de velocidad y alcoholemia.

La presencia policial dispersó este tipo de concentraciones, si bien se acabaron localizando 60 vehículos en el parque empresarial Santa Cruz, 58 de cuatro ruedas y dos de dos ruedas, procediéndose a inspeccionarlos y revisar su documentación.

Como resultado de todas las actuaciones se interpusieron un total de 12 denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, una de ellas en la zona universitaria, concretamente en calle Arquitecto Francisco Peñalosa al conductor de una motocicleta por conducción negligente, que fue sorprendido circulando con la rueda delantera levantada en la maniobra conocida popularmente como caballito.

A ésta se suman, entre otras, dos denuncias por no haber pasado la inspección técnica periódica de vehículos (ITV) y otra por llevar instalados dispositivos luminosos no autorizados.

En lo que respecta a la velocidad, fueron controlados un total de 27 vehículos por radar, siendo denunciados tres de ellos administrativamente por superar la velocidad permitida.

Por último, en lo relativo a seguridad ciudadana se realizaron un total de 70 inspecciones de vehículos en los que participó la Unidad Canina, identificándose a 107 personas y efectuándole registros externos corporales a 96 de ellas, de las que nueve fueron denunciadas por estar en posesión de sustancias estupefacientes, incautándose dos dosis de cocaína/heroína, seis de hachís y una de marihuana.