La Policía Local de Málaga tramita 39 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en una semana

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 39 denuncias, tanto a establecimientos (9) como a personas (30), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.

Así se recoge en las estadísticas comprendidas entre el lunes, 8 de diciembre, desde las 07.00 horas y las 07.00 horas de este pasado lunes, día 15. Los agentes han desarrollado en este periodo un total de 114 intervenciones en la zona del centro histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que 39 acabaron en denuncia, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 145 actuaciones que se han saldado con 42 denuncias, de las que 40 han sido a VTC: 37 por propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios, dos por carecer o tener caducada la tarjeta de transporte y una por iniciar el servicio sin llevar cumplimentado el libro de registro de contrato de viajeros. Además, constan dos denuncias a vehículos de cortesía.

De igual modo, se han realizado 145 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización.

En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de 13 personas en la última semana: cinco por cantar o proferir gritos en la vía pública, dos por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno, tres por hacer funcionar equipos musicales en la vía pública sin autorización y otras dos que obligaron a intervenir instrumentos y equipos musicales.

Las cinco denuncias por cantar o proferir gritos o hacer funcionar instrumentos en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Atarazanas (1), Granada (1), Santa María (2) y Bravo (1).

CONVIVENCIA CIUDADANA

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 17 denuncias. Entre ellas, destacan las 12 contabilizadas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

Además, se han registrado una por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas (plaza de la Merced), dos por realizar la actividad de aparcamiento en espacio público sin autorización, una por la práctica de juegos en espacios públicos que puedan poner en peligro la integridad física de otras personas y una por realizar pintadas sin autorización.

Las 12 denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas: Arriola (1), Aventurero (1), Beatas (2), Cañón (1), Cortina del Muelle (1), Echegaray (1), Enrique García-Herrera (1), Granada (1), Larios (1), Pito (1) y Santa María (1).

En relación con las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 42 intervenciones, que han dado lugar a nueve infracciones detectadas por motivos relativos a diferentes ordenanzas. De estas denuncias interpuestas destacan dos por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; dos por no tener toda la documentación exigida en regla; y una por no hacer el cambio de titular.

De igual modo, también constan una por no respetar el horario autorizado, una por trascender música al exterior, una por ocupación de la vía pública sin autorización y otra por desplegar más mesas y sillas de las permitidas.

Por otro lado, se han realizado cinco seguimientos de decreto y se han notificado tres actas de denuncia por incumplimiento de decreto. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 39 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas.

Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

VÍA PÚBLICA

Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo un total de ocho actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización. En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro (6) y Cruz del Humilladero (2).

En el distrito Centro se han producido en Strachan (2), Beatas (1) y Calderón de la Barca (3); mientras en Cruz del Humilladero han sido en Paseo de los Tilos (1) y Martínez Maldonado (1).