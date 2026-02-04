La Policía Nacional en Málaga introduce un nuevo método inclusivo en sus charlas en los colegios - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Málaga, en el marco del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, ha introducido en sus habituales charlas en colegios un innovador método inclusivo, que utiliza una comunicación muy visual, a base de pictogramas, en la lucha contra el acoso escolar y los riesgos del uso de Internet.

La iniciativa, emprendida por agentes adscritos a la Delegación de Participación Ciudadana en la Comisaría Provincial, se ha puesto en marcha coincidiendo con una visita al CEIP Manuel Altolaguirre, en la capital malagueña.

El método utilizado en las charlas dirigidas a estudiantes consiste en la implementación de una presentación basada en una comunicación con pictogramas y apoyo de un lenguaje sencillo, en el que priman las frases cortas, evitando metáforas y el tono irónico, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los agentes toman como modelo el sistema Arasaac, del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, que ya colaboró con la Policía Nacional en la elaboración de un Cuaderno de Comunicación con Pictogramas para Situaciones de Emergencia, disponible en oficinas de denuncias y servicios de radiopatrullas, al fin de atender a colectivos vulnerables en situaciones de crisis.

Así, la Delegación Provincial de Participación Ciudadana promueve un Plan Director más inclusivo, con una versión más comprensible del acoso escolar y los riesgos del uso de Internet, adaptando los contenidos para personas con diversidad funcional intelectual y trastornos del neurodesarrollo.

Todo ello facilita que estos colectivos entiendan mucho mejor la información, reduciendo la confusión en torno a ciertos contenidos y minimizando posibles estados de ansiedad que determinadas situaciones como el bullying puedan plantear. Se favorece de este modo la inclusión, la igualdad de oportunidades y una educación en valores accesible para todo el alumnado, objetivos prioritarios del Plan Director.

Esta estrategia dirigida a colectivos vulnerables, con pictogramas, no solo es apta con destinatarios en edades tempranas, sino que, además, se puede emplear en charlas con personas adultas.