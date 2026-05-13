PP afea que Montero "defienda" a Marlaska después de que "no tener la decencia de acudir al funeral" de guardias civiles

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - PP

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha vuelto a afear este miércoles que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, haya salido a "defender a su amigo" Fernando Grande-Marlaska, después de que "el ministro del Interior no tuviera la decencia de acudir al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio" en el marco de una actuación contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

"Para defenderlo comparó esa tragedia con un accidente laboral", ha señalado Bendodo, al tiempo que ha insistido en que "la campaña de la señora Montero es errática; es una vergüenza que Montero dijera que la muerte de los dos guardias civiles en Huelva fuera un accidente laboral, como si se hubieran resbalado en la patrullera o no se hubieran puesto el cinturón de seguridad".

Bendodo, asimismo, se ha referido a que Montero "ha rectificado" cuando ha visto "la avalancha que se le ha venido encima", pero ha añadido que "cuando uno mete la pata en algo tan grave no espera ver si escampa, sino que pide perdón inmediatamente, pero ella tiene que proteger a Marlaska, tiene que proteger, en definitiva, al sanchismo", ha concluido.

Así lo ha señalado Bendodo en el marco de una visita la empresa Román y Martos, junto al secretario general provincial y candidato, José Ramón Carmona, y el candidato Víctor González.

Para Bendodo, "eso, evidentemente, no puede ser aceptado por nadie y eso es lo que ha hecho el PSOE, que ha tapado la vergüenza a Marlaska y lo ha hecho la señora Montero". "Es una falta de respeto a las familias, a los guardias civiles, a los compañeros, a todos los españoles, evidentemente", ha añadido.

"Y ahora --ha continuado Bendodo-- Montero, cuando ha visto la avalancha que se le ha venido encima de toda España, de su partido, de todo el mundo diciendo que cómo puede decir esa barbaridad, hablar de accidente laboral cuando murieron los guardias civiles en actos de servicio, ha rectificado".

No obstante, ha añadido que "cuando uno mete la pata en algo tan grave no espera ver si escampa, sino que pide perdón inmediatamente, pero ella tiene que proteger a Marlaska, tiene que proteger, en definitiva, al sanchismo", ha concluido.