PP alerta de que las políticas del PSOE para vivienda "alientan la ocupación" y "reducen la oferta del inmueble"

MÁLAGA 9 Feb.

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha criticado este domingo que las políticas del PSOE en materia de vivienda "alientan la ocupación" y "reducen la oferta de inmuebles" en la provincia, "donde existen más de 150.000 vacíos, es decir, el 15% de su parque de viviendas, por el miedo de sus propietarias a alquilarlas".

Así, Pérez de Siles ha advertido en un comunicado de que la Ley estatal de vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido "todo lo contrario de lo que supuestamente pretendía, generando una gran desconfianza en los propietarios a la hora de poner sus viviendas en alquiler".

Además, la portavoz ha incidido en que "cada vez son más quienes prefieren dejar sus pisos vacíos a obtener una renta por alquilarlos por la inseguridad jurídica que ha creado", añadiendo que las políticas socialistas "favorecen al okupa".

A su juicio, estas políticas han causado que en los últimos años los "casos de ocupación" en viviendas en Málaga se hayan multiplicado por tres, "una ocupación e inquiocupación que crecen de manera exponencial pese a que el PSOE y sus socios les quiten hierro y lo califiquen como un problema inventado".

Del mismo modo, la portavoz 'popular' ha subrayado que el PP "es un partido que defiende la propiedad privada", recalcando que "al okupa no se le debe proteger y se le desaloja en un plazo de 24 a 48 horas". "Esas son las medidas que España necesita para dar seguridad jurídica a los propietarios, de manera que saquen sus viviendas al alquiler con garantías", ha incidido.

Así pues, está constatado que los propietarios "tienen miedo a alquilar sus viviendas y están desamparados porque el Gobierno de Sánchez mira sólo a favor de los ocupas". Además, ha aludido al aumento de la "inquiocupación", es decir, personas que firman un contrato de alquiler legal pero, transcurridos unos meses, dejan de abonar la mensualidad; un hecho que, a su juicio, está generando "una nueva bolsa de familias vulnerables".

"La mayoría son familias trabajadoras que compraron una segunda propiedad para complementar sus pensiones o para dejárselas a sus hijos en un futuro y que ahora tienen una gran losa encima al tener que hacer frente a los gastos de la vivienda que tienen alquilada, pero por la que no reciben lo que les corresponde", según ha detallado Pérez de Siles.

Por ultimo, la portavoz del PP malagueño ha concluido lamentando que "cada vez hay más propietarios que no se atreven a alquilar sus pisos por temor a que no les paguen el alquiler", al igual que ha agregado que "todas las políticas socialistas en materia de vivienda se limitan a intervenir el mercado y a prometer miles de viviendas de protección oficial pero la realidad es que no se están construyendo".