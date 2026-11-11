El PP asegura que Feijóo reforzará la seguridad en Málaga con más medios y efectivos de la Guardia Civil

El candidato al Senado por el PP de Málaga Mario Cortés y los candidatos al Congreso Lourdes Piña y Francisco Arce atienden a los medios en Torrox - PP

TORROX (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El candidato al Senado por el PP de Málaga Mario Cortés ha asegurado que con Alberto Núñez Feijóo en la Presidencia del Gobierno de España "se reforzará la seguridad en la provincia de Málaga, con un incremento de medios técnicos y efectivos de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico y contra los robos en las zonas rurales".

En Torrox (Málaga), donde ha participado en un reparto informativo junto a los candidatos al Congreso Lourdes Piña y Francisco Arce, y el alcalde y presidente local del PP, Óscar Medina, Cortés ha defendido el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la necesidad "de seguir garantizando nuestras libertades, que pasan por estar seguros".

"La seguridad se consigue de una forma muy simple: con más medios, más efectivos y una legislación que realmente respalde a nuestros guardias civiles y a nuestros policías nacionales contra los criminales", ha sostenido.

Ha incidido en que "esto es justamente lo contrario que ha hecho durante estos ocho años el Gobierno socialista; ocho años donde no se ha reforzado la plantilla de guardias civiles en toda la comarca de la Axarquía, con muy pocas unidades" y ha lamentado que esto "ha provocado un aumento de los robos en zonas rurales".

Cortés ha incidido en "la importancia" de incrementar los medios humanos y técnicos para mejorar la seguridad, así como la legislación contra los narcotraficantes y ha lamentado que "haya narcolanchas por el litoral malagueño que campan a sus anchas".

"Las hemos visto, van con total impunidad, porque la legislación contra ellos no es suficiente", ha sostenido. "Hay que combatir el narcotráfico de forma contundente", ha incidido, al tiempo que ha asegurado que con un Gobierno del PP en España "se volverá a poner en marcha una unidad específica para atajarlo, además de reforzar la seguridad en el conjunto de la provincia y dar respaldo jurídico a los agentes".

"Les daremos iguales o mejores medios que los que lleven los narcotraficantes. No puede ser que tengan mejores embarcaciones y mejores armas que las que usan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; es de sentido común y hay que hacerlo de manera urgente", ha manifestado el candidato 'popular' al Senado, que ha incidido en que "solo un Gobierno del PP puede garantizar la lucha contundente contra el narcotráfico".