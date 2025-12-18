PP culpa a Gobierno de "parchear" las playas de Málaga y hacerlas "más vulnerables" a temporales por falta de inversión

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha culpado este jueves al Gobierno de España de "parchear" las playas de la provincia malagueña y hacerlas "más vulnerables ante los temporales que se suceden cada año por su falta de planificación, de inversión sostenida y de actuaciones estructurales y preventivas, lo que agrava la situación de nuestro litoral y el impacto económico de los daños generados".

Así, ha advertido de que "el castigo es doble" para una provincia eminentemente turística como Málaga, "que requiere de manera urgente de soluciones duraderas que protejan nuestro litoral y la actividad económica derivada del sector turístico tras siete años de inacción por parte del Ejecutivo de Sánchez", ha indicado en una nota.

Según ha explicado, "esta falta de respuesta estructural por parte del Gobierno se enmarca en la deriva de abandono inversor que mantiene Sánchez con esta provincia" y ha advertido de que "el deterioro" de las playas afecta a la imagen como destino turístico y, por tanto, "tiene consecuencias directas sobre el empleo, la actividad económica y la competitividad turística". "Vivimos en el Día de la Marmota por la inacción de este Ejecutivo", ha subrayado.

Además, ha destacado que son los ayuntamientos los que, ante cada episodio de fuerte viento y oleaje, tienen que intervenir de manera urgente para reparar los desperfectos, garantizar la seguridad y poner a punto el litoral de cara a la temporada alta turística; "todo ello sin el respaldo del Gobierno, pese a ser la administración competente en materia de Costas, generando además una situación de desigualdad por este gasto sobrevenido respecto a otros territorios".

Por ello, Ortega ha exigido al Ejecutivo que impulse, "de una vez por todas y tras siete años de bloqueo", un plan integral y técnicamente solvente de estabilización de nuestro litoral dotado de presupuesto y de plazos. Así, ha reclamado un fondo extraordinario de contingencia para los municipios costeros, de manera que los ayuntamientos no tengan que asumir "a pulmón" estos costes.

Además, el dirigente 'popular' ha expuesto la necesidad de crear una mesa técnica donde estén representadas todas las administraciones, tanto el Gobierno, como los ayuntamientos, la Diputación, las mancomunidades y también los agentes sociales y económicos implicados, "a fin de buscar y consensuar soluciones y garantizar una respuesta coordinara ante esta problemática".

Por último, el coordinador general del PP malagueño ha anunciado que tanto la Diputación como los ayuntamientos de la franja costera llevarán mociones en este sentido, con el objetivo de que "el Gobierno de España asuma su responsabilidad y revierta el abandono de nuestras playas desde hace siete años".