El PP destaca el impulso a un millar de VPO en Antequera (Málaga) "como ejemplo de un modelo que da soluciones"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, ha destacado la construcción de más de 550 VPO en la ciudad como "ejemplo de un modelo que da soluciones reales al problema de la vivienda frente al bloqueo ideológico del Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, ha resaltado "el compromiso" del Ayuntamiento con el acceso a la vivienda asequible tras aprobar la aplicación del Decreto Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, "una medida clave que permitirá la construcción medio millar de viviendas protegidas en distintos puntos del municipio".

Barón ha detallado en un comunicado que esta medida "contempla la puesta a disposición de suelos municipales para que promotoras interesadas puedan desarrollar vivienda de protección oficial en la ciudad".

"Esta es la diferencia entre el modelo del PP y el del PSOE: nosotros trabajamos para dar soluciones reales, no para imponer ideología y poner trabas como hace el Gobierno de Sánchez", ha subrayado.

Asimismo, el regidor 'popular' ha incidido en que "en total, se prevén cuatro actuaciones de desarrollo urbano" y ha afirmado que "con estas iniciativas, se incrementará un 20% la densidad y un 10% la edificabilidad, favoreciendo el acceso a vivienda asequible en varias zonas del municipio".

De igual modo, Barón ha valorado "el impacto directo" de estas políticas en el bolsillo de las familias: "La norma permite a los ayuntamientos recibir un 15% del valor de la promoción, que puede destinarse a equipamiento o a abaratar el coste de alquiler. En Antequera lo tenemos claro: ese ahorro irá al alquiler, porque es una ayuda directa a las personas", ha explicado.

Además, ha señalado que también se ha aprobado en pleno municipal la innovación del PGOU para levantar la suspensión sobre el Plan Especial de El Pontón, vigente desde 2010.

"Esta decisión, posible gracias a la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) impulsada por la Junta de Andalucía, permitirá desbloquear el desarrollo de más de 400 nuevas viviendas en esa zona", ha explicado.

En total, ha precisado, "hablamos de casi mil viviendas que podrán desarrollarse a corto y medio plazo gracias al impulso del Gobierno andaluz y al compromiso del Ayuntamiento de Antequera, mientras que desde el Gobierno de España no llega ni una sola inversión ni medida útil en materia de vivienda".

Por último, el regidor ha lamentado que "el Ejecutivo de Sánchez siga sin aplicar medidas urgentes como la ley antiokupación del PP, que lleva año y medio bloqueada en el Congreso, o que el Ministerio de Vivienda apenas haya ejecutado este año un 5% del presupuesto", concluyendo que "en Antequera apostamos por los hechos, no por los discursos vacíos".