PP destaca medidas de apoyo de Junta para sector ganadero malagueño frente a "incertidumbre" por peste porcina

El secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona - PP

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, ha destacado este miércoles las medidas de apoyo y protección que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz sobre el sector ganadero malagueño y andaluz "frente a la incertidumbre generada por el brote de peste porcina africana detectada en Cataluña".

Carmona ha destacado "el refuerzo" de "la apuesta por un sector tan importante para la provincia de Málaga como el porcino, como la exoneración del pago por uso de pastos públicos, que traerá un ahorro de 1,5 millones de euros a los ganaderos andaluces; además de otras medidas para prevenir el contagio".

"Estas medidas vienen a paliar la incertidumbre que esta contagiosa enfermedad está generando en un sector tan importante para la provincia de Málaga como el porcino por la falta de información sobre el brote detectado en Cataluña. Y aquí los daños pueden ser millonarios", ha advertido en un comunicado el dirigente 'popular'.

Por ello, ha valorado el refuerzo de la vigilancia y prevención puesta en marcha por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente al declarar la emergencia cinegética temporal en toda Andalucía para aumentar el control sobre el jabalí y el cerdo ante el posible riesgo que supone la gripe porcina africana.

Así, Carmona ha reivindicado el "compromiso inequívoco de Juanma Moreno con el campo andaluz, al ser consciente del enorme impacto económico que puede traer la enfermedad a un sector como el porcino que, además de las empresas multinacionales que se encuentran en la provincia y cuya facturación superan los 700 millones de euros, solo en Málaga, factura más de 55 millones de euros y cuenta con alrededor de 400.000 cerdos".

"El objetivo es muy sencillo: proteger al sector y vigilar la biodiversidad y la seguridad en entornos salvajes y urbanos", ha explicado Carmona, quien también ha subrayado que el Gobierno andaluz hay intensificado "los controles en todas las explotaciones porcinas de la provincia, así como la inspección de movimientos de riesgo y la aplicación del Plan de Vigilancia Activa", ha concluido.