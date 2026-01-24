PP dice que los incidentes en movilidad en Málaga "son resultado de tres años sin PGE: Abandono temerario del Gobierno"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado la responsabilidad institucional de la formación política 'popular' frente al "abandono temerario e irresponsable" del Gobierno de España en infraestructuras y movilidad. - PP MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado la responsabilidad institucional de la formación política 'popular' frente al "abandono temerario e irresponsable" del Gobierno de España en infraestructuras y movilidad y que es resultado de "tres años sin que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero haya hecho su trabajo, que es elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Así lo ha expuesto junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, en la reunión de la Junta Directiva Provincial celebrada este sábado y que se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Tras dar el pésame a las familias de los fallecidos y desear una pronta recuperación a los heridos, Navarro ha agradecido también el trabajo realizado esta semana por el personal de Emergencias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los voluntarios y los vecinos del municipio cordobés.

En este sentido, la presidenta provincial ha subrayado el refuerzo de los operativos de emergencias y la creación por parte del Gobierno de Juanma Moreno de la Agencia Andaluza de Emergencias, "dotada de los mejores recursos humanos, económicos y materiales, algo que no ha sido en vano". "Que a nadie le quepa duda de que Juanma Moreno va a seguir sin escatimar ningún recurso para que los andaluces se sientan seguros en esta tierra", ha recalcado.

En su intervención, Navarro ha hecho hincapié en el trabajo de denuncia continua que viene realizando el PP en los últimos años, fruto de un diagnóstico "bastante riguroso y con propuestas contrastadas junto a expertos, técnicos y profesionales", para advertir del deterioro de la movilidad en nuestro país y más concretamente en la provincia de Málaga, acuciado después de tres años sin que el Gobierno de Sánchez y Montero elabore los Presupuestos Generales del Estado.

Navarro ha recordado que el "día cero" del declive por parte del Gobierno en el mantenimiento de la alta velocidad fue precisamente hace tres años: "En enero de 2023, cuando acudíamos a Fitur, se produjo una gran avería, que mantuvo trenes parados durante una jornada entera en esa línea estratégica Málaga-Madrid y desde entonces no hemos levantado cabeza".

En este sentido, ha aludido a las averías, incidencias, retrasos continuos "hasta el punto de que ese gran emblema se ha convertido, en sólo tres años, en polo de crítica permanente y escaparate del declive que experimente nuestro país ante Europa y el resto del mundo para vergüenza de los españoles".

En este tiempo, ha continuado Navarro, "se han debilitado las instituciones y este Gobierno, que está hundiendo los pilares de la democracia, lleva incumpliendo el mandato constitucional de elaborar y presentar los Presupuestos Generales del Estado, la principal hoja de ruta de cualquier gobierno, ya que Sánchez tiene el objetivo exclusivamente de mantenerse en el poder y tener contentos a sus socios mientras España se desmorona".

"En Málaga seguimos con el Cercanías colapsado y con la principal conexión ferroviaria con Madrid en declive, igual que las carreteras, pese al crecimiento de la recaudación, con más de 6.000 millones de euros recaudados por el Ejecutivo de Sánchez y Montero hasta noviembre pasado en la provincia, superando los 5.500 millones de todo 2024", ha recalcado.

Los malagueños, ha agregado, han pagado un 30% más de impuestos en estos tres años, lo que coincide con el descenso del mantenimiento de la red ferroviaria de Alta Velocidad por parte del Gobierno, que cae casi un 30%, "con todo lo que ello entraña" en cuanto a fiabilidad, puntualidad e inseguridad.

Navarro ha hecho hincapié en que quienes "promueven crispación y polarización y sacan partido de ello alegan que todos somos iguales, pero no es así; nosotros cumplimos con nuestras competencias y denunciamos y somos portavoces de los ciudadanos en aquello que no funciona".

"Hoy volvemos a reivindicar que no todos somos iguales; que somos el principal partido en la provincia, donde más del 90% de los malagueños tienen a un alcalde del PP y vamos a seguir ejerciendo nuestra responsabilidad, trabajando en la defensa del interés general contra un Gobierno irresponsable y a veces temerario", ha concluido Patricia Navarro.