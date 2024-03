PP dice que "el peor enemigo" de las playas de Málaga es Sánchez e insta a Ribera a ver los daños en Mijas por temporal

MIJAS (MÁLAGA), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha afirmado este lunes que "el peor enemigo de las playas de Málaga se llama Pedro Sánchez", criticando que este Gobierno "no sólo rechaza un plan de estabilización para evitar los daños que sufre nuestro litoral cada año, sino que también niega aportes de arena para minimizar este impacto, tal y como ha ocurrido en Mijas".

Así lo ha expuesto junto a la alcaldesa de este municipio, Ana Mata, advirtiendo de que "no hay más ciego que el que no quiere ver", marco en el que ha lamentado que el Gobierno "haya reducido significativamente la inversión en las playas de la provincia durante estos cinco años, pasando de los cuatro millones de euros de 2018 a los dos millones destinados en los últimos ejercicios, cuyo nivel de ejecución, además, ha sido bastante bajo", ha apostillado.

Carmona ha reprochado al PSOE que en 2023, año electoral, "pusiera en marcha algunos parches con un claro afán electoralista", como los que ha visitado este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Benalmádena (Málaga), "pero nada que ver con el tan demandando plan de estabilización de playas que necesita la provincia y no un plan de renaturalización, como pretende el Ejecutivo central".

Es más, ha añadido el dirigente 'popular', "Ribera viene de visita, como en su día hizo Pedro Sánchez, pero sin un solo proyecto bajo el brazo", punto en el que ha recordado que el Gobierno tiene "una larga lista de inversiones pendientes en la provincia, tanto en materia de playas, como en movilidad, agua o seguridad, entre otros asuntos".

"Esto que ha pasado no es nuevo, los fenómenos costeros dañan nuestro litoral cada año sin que el Gobierno haga nada por evitarlo y dejando a los alcaldes solos para hacer frente a la recuperación de las playas de cara a la Semana Santa, que arranca en apenas dos semanas", ha manifestado.

Por ello, Carmona ha reclamado al Gobierno que "ponga fin al abandono inversor a Málaga y que retome todos los proyectos pendientes, empezando por un plan que estabilice nuestras playas, que son la puerta de entrada del turismo", ha recalcado.

Por su parte, Mata ha censurado que Ribera visite la Costa del Sol, "quedándose a escasos 24 kilómetros de este punto del litoral, donde el temporal se ha comido gran parte de la playa de El Bombo, generando daños además en el mobiliario urbano y en un chiringuito".

De este modo, ha invitado a la ministra a comprobar 'in situ' la situación en la que ha quedado esta playa, que necesitará en torno a 200.000 metros cúbicos de arena para estar en óptimas condiciones de cara a Semana Santa. "No es normal que la ministra del ramo se quede a escasos 20 kilómetros y no se interese por el estado de esta playa y la problemática que se repite cada año no sólo aquí, sino en todo el litoral occidental y oriental", ha insistido.

Además, ha criticado que el Gobierno negase la aportación de 13.000 metros cúbicos solicitada por el Consistorio hace sólo una semana, afirmando que "queda manifiestamente claro cómo el PSOE da la espalda a las playas de Málaga", marco en el que ha subrayado que "los damnificados aquí son los mijeños, nuestro tejido empresarial y el sector turístico, que año tras año queda a expensas de las inclemencias climatológicas de cara al inicio de la temporada".

Ha recordado que, nada más llegar a la Alcaldía, remitieron una carta al Ministerio de Transición Ecológica "para reclamar una reunión donde abordar la necesidad de un plan integral de generación y estabilización del litoral mijeño", lamentando que, "a día de hoy, seguimos sin respuesta, por lo que nos preocupa esta falta de interés, máxime cuando hemos conocido la visita de la ministra al municipio vecino de Benalmádena".

"Por nuestra parte, vamos a seguir reivindicando esa reunión y, de mano del resto de alcaldes del litoral malagueño, vamos a seguir exigiendo ese plan de estabilización", ha insistido Mata, alegando que "no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a echar todas las horas necesarias para llegar a Semana Santa en condiciones óptimas".