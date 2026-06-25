El PP de Málaga acusa al Gobierno central de convertir el AVE de Málaga en "una lotería diaria" y exige soluciones

Archivo - El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés en una imagen de archivo - PP - Archivo

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga, Mario Cortés, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente de convertir el AVE Málaga-Madrid en "una lotería diaria" tras registrarse dos nuevas incidencias en apenas 24 horas en la alta velocidad andaluza.

Cortés ha exigido al Ejecutivo una respuesta inmediata, inversiones reales y un plan urgente de mantenimiento y seguridad, advirtiendo de que "Málaga no puede seguir subida a un tren de incertidumbre permanente por culpa de un Gobierno que abandona las infraestructuras, desprecia a los malagueños y sólo aparece para dar excusas".

El dirigente 'popular' ha denunciado que el robo de cable de cobre entre Urda (Toledo) y Malagón (Ciudad Real) provocó este miércoles retrasos de alrededor de dos horas en trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, una incidencia que se suma a la caída de un cable de alta tensión registrada un día antes en Sevilla y que también afectó al corredor ferroviario andaluz.

"Dos incidencias graves en 24 horas no son una casualidad, son el síntoma de un sistema que falla, de una red que necesita inversión y de un Gobierno que ha decidido que Málaga y Andalucía pueden esperar", ha afirmado.

Cortés ha advertido de que estos problemas se producen, además, en plena temporada alta, cuando Málaga recibe a "miles de visitantes y necesita una conexión ferroviaria fiable, puntual y a la altura de su peso turístico, económico y social".

"Ni siquiera en el momento de mayor presión para la movilidad de la provincia el Gobierno socialista es capaz de adoptar medidas eficaces. Las incidencias se siguen sucediendo, los usuarios siguen pagando las consecuencias y el daño reputacional ya ha colocado a la línea Málaga-Madrid como la línea con más retrasos de España", ha subrayado.

El diputado nacional ha criticado que Moncloa actúe "como si el tiempo de los malagueños no valiera nada", pese al perjuicio diario que sufren trabajadores, familias, autónomos, empresas y visitantes cada vez que el AVE vuelve a fallar.

También ha advertido de que la conexión Málaga-Madrid, que debería ser una infraestructura estratégica, fiable y competitiva, "se ha convertido demasiadas veces en un tren de baja velocidad por el abandono inversor, la falta de mantenimiento y la ausencia de respuestas del Ejecutivo".

"Nos vendieron alta velocidad y demasiadas veces nos encontramos con un servicio lento, imprevisible y lleno de sobresaltos. Se tarda casi lo mismo en coche, pero con el agravante de que el viajero del AVE paga por puntualidad, por seguridad y por certidumbre, y lo que recibe son averías, demoras y silencio del Gobierno", ha criticado.

Cortés ha recordado que el AVE Málaga-Madrid sufrió una incidencia cada 48 horas en 2025 y que la línea ha acumulado hasta 30 puntos con velocidad limitada por problemas en las vías. "Esto no es alta velocidad, es alta incertidumbre", ha denunciado.

Además, ha señalado que Málaga ya sufrió meses sin conexión directa por AVE por el problema de Álora (Málaga) y que la recuperación de la línea ha estado marcada por restricciones, velocidades reducidas y una normalidad que, a juicio del PP, "nunca ha terminado de llegar".

"El señor Puente tiene que explicar por qué los malagueños pagan billetes de alta velocidad para vivir una experiencia de baja calidad. Y Pedro Sánchez tiene que aclarar por qué una de las provincias más dinámicas de España sigue castigada por el abandono inversor de su Gobierno", ha apuntado.

Por último, el diputado nacional por el PP de Málaga ha exigido al Gobierno un calendario de actuaciones, refuerzo de la seguridad en los tramos vulnerables, mejora del mantenimiento, información transparente a los viajeros y compensaciones ágiles cuando se produzcan retrasos graves.

"Málaga no reclama privilegios ni favores, reclama respeto, inversiones y un servicio ferroviario a la altura de una provincia que aporta mucho más de lo que recibe de este Gobierno", ha concluido Cortés.