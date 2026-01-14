PP de Málaga alerta de que andaluces "pagarán 70 millones más al año con el nuevo impuesto a viviendas heredadas"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en rueda de prensa - PP

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha alertado este miércoles de que los andaluces y malagueños "pagarán 70 millones de euros más al año con la nueva tasa estatal a las viviendas heredadas que ha anunciado la vicepesidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero", y que, "en la práctica, amenaza la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones que aplica Andalucía desde el año 2019".

Ha advertido de que "Montero ya planea cómo volver a meter la mano en el bolsillo de los malagueños", tras cinco años de récords recaudatorios en la provincia por parte del Ejecutivo central, que ya en noviembre superó los 6.000 millones de euros, rebasando así los 5.500 millones de todo 2024.

Así, ha señalado "la voracidad fiscal" del Gobierno, alegando que "este es el win-win de Sánchez y Montero, donde todos estamos pagando de nuestro bolsillo que el sanchismo siga en la Moncloa" y ha subrayado que "así ataja el PSOE la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años y que el sanchismo pueda seguir pagando el chantaje de sus socios independentistas y separatistas".

En concreto, "además de criticar el nuevo modelo de financiación para beneficiar una vez más a Cataluña", ha censurado el "plan Montero para crear un nuevo tributo estatal que obligue a pagar por las viviendas heredadas", marco en el que ha cuestionado "si es así como el Gobierno pretende solucionar el problema de la vivienda, haciendo que un hijo vuelva a pagar lo que sus padres ya pagaron con años de trabajo y esfuerzo".

Al respecto, ha explicado que "un joven que herede una vivienda valorada en 200.000 euros, tendría que pagar más de 28.000 euros, y más de 50.000 si el inmueble está valorado en 300.000 euros", por lo que ha apuntado que "muchos se verían en la tesitura de tener que pedir un préstamo e incluso a renunciar a esas viviendas".

"Sólo hay que mirar el resultado en las comunidades autónomas donde sí se aplica este impuesto, como Cataluña, actualmente la región más cara para heredar y con Barcelona como la ciudad con el alquiler más alto del país", ha insistido.

Por todo ello, ha lamentado que "este sea el espejo donde se mira el Gobierno, que apuesta por atacar a quienes tienen la suerte de heredar una vivienda". "Si lo que pretenden Sánchez y Montero es imponer un nuevo impuesto a la vivienda, perjudicando así a quienes puedan heredar, decimos que estamos hartos de estos abusones que lo único que pretenden es recaudar y asfixiar a las familias malagueñas", ha apostillado.

En esta línea, el dirigente 'popular' ha abundado en que "el modelo de financiación autonómica de Montero supone, como ellos mismos han reconocido, que Cataluña reciba siempre aún más dinero per cápita frente a Andalucía", subrayando que se trata de "una afrenta sin precedentes que desde el PP no estamos dispuestos a tolerar".

"Lo que nos llama poderosamente la atención", ha apostillado Carmona, "no es el silencio cómplice de los socialistas malagueños, sino su manera de aplaudir este nuevo abuso y este nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos, que siguen perdiendo poder adquisitivo mientras la recaudación del Gobierno crece año tras año", ha concluido.