El PP Málaga critica que María Jesús Montero valore los casos de acoso en su partido "como mera espectadora"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, junto a la presidenta provincial de Nuevas Generaciones (NNGG), Jéssica Trujillo, durante el acto por el Día de la Constitución. - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno de España y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, valore las denuncias reiteradas de acoso sexual en el seno de su partido "como mera espectadora y no como la mujer que más manda en el PSOE".

"No conocía estos casos por el telediario o por las redes sociales; los conocía, y así lo confirmó, por parte de los órganos competentes de su partido, por lo que debería haber sido parte proactiva en la defensa de sus compañeras", ha subrayado.

Así lo ha expuesto Patricia Navarro junto a la presidenta provincial de Nuevas Generaciones (NNGG), Jéssica Trujillo, durante el acto por el Día de la Constitución que ha celebrado la formación, marco en el que ha criticado que "Pedro Sánchez está llevando el manoseo y la degradación de su partido a las instituciones", lamentando que los socialistas "no son capaces de defender a las mujeres ni siquiera dentro de sus filas".

Navarro ha dicho que "callarse y tapar durante más de cinco meses una denuncia reiterada por acoso sexual les hace 'cómplices'", en alusión al caso de Torremolinos, y ha considerado que, "con su silencio 'clamoroso', el PSOE y Montero también se han pronunciado y se han posicionado en contra de las mujeres, de la libertad y de la igualdad que promulga nuestra Constitución".

De este modo, la dirigente 'popular' ha trasladado el apoyo de la formación a las mujeres socialistas que han sido víctimas de acoso y abusos y las ha llamado a "rebelarse contra ese PSOE de Sánchez que está cada vez más lejos de la Constitución, de la igualdad, de la libertad y de la democracia".

En este sentido, ha apelado al PSOE que contribuyó a construir la España constitucional y democrática, apuntando que "es un drama que el PSOE de Sánchez se haya olvidado de todo esto".

PLATAFORMA 'DEFIENDE TU LIBERTAD'

El PP de Málaga lanzado este viernes, junto a NNGG, la plataforma 'Defiende tu libertad' con el objetivo de que los jóvenes "promuevan, defiendan y den a conocer los principios, valores, derechos y obligaciones que nos hacen libres e iguales, abundando en que la Constitución no puede ser entendida como algo antiguo, sino como la herramienta que nos ha brindado años de convivencia".

Por eso, Patricia Navarro ha subrayado que "su defensa no puede ser a tiempo parcial; tampoco podemos darla por sentada nunca", ha alertado.

En este punto, la líder provincial del PP ha incidido en que "encargar la defensa de nuestra Constitución a los jóvenes es la garantía de que, aunque pasen los años, se seguirá promoviendo el contenido de nuestra Carta Magna", marco en el que ha anunciado que la formación juvenil será la encargada de organizar cada año este acto conmemorativo de la Constitución Española.

Por último, la presidenta de los 'populares' malagueños ha destacado que, en esa defensa, "los españoles y los malagueños debemos luchar contra la indolencia, el acomodamiento y la normalización de prácticas políticas que atentan contra nuestra Constitución y nuestra convivencia", ha concluido.