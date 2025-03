PP de Málaga defiende feminismo "real e inclusivo" frente a quienes "tras pancarta esconden los peores tics machistas"

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha defendido este sábado el "feminismo real y cotidiano; un feminismo inclusivo, integrador y que reconoce el papel activo e imprescindible del hombre en esta lucha por la igualdad" y ha señalado que se trata de "una acción transversal, casi invisible". "A veces nos han tachado de no ir proclamándolo a los cuatro vientos, pero lo tenemos presente en nuestra acción política y de gobierno los 365 días del año", ha dicho.

Así lo ha expuesto durante el acto organizado con motivo del Día de la Mujer, junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo; la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Inclusión Social e Igualdad, Lucía Yeves; y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Ha animado a seguir trabajando desde las instituciones contra la violencia de género, por la conciliación y para romper brechas y techos de cristal, ya que, ha alegado, "no son problemas de la mujer, sino que atañen a toda la sociedad".

Ha reivindicado que los alcaldes del PP, el presidente de la Diputación y de la Junta "practican ese feminismo real e inclusivo que da resultados" y ha valorado que Andalucía sea la segunda comunidad autónoma donde más baja el paro femenino, que ha pasado del 25% de 2018 al 18% actual, señalando igualmente que ahora tenemos 246.000 mujeres más trabajando que en el último año de gobierno socialista, mientras que la brecha salarial ha bajado siete puntos y el número de mujeres directivas ha subido cinco puntos en estos seis años.

"Más de la mitad de los autónomos que sumó Andalucía el pasado año fueron mujeres, una cifra que hoy es un 17% más alta que en 2018", ha abundado, señalando que avanzamos en conciliación y corresponsabilidad, con 571 empresas e instituciones adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras e incentivando a aquellas empresas que implanten medidas para promover la igualdad.

Además, Navarro ha subrayado que "más de 32.000 mujeres se han beneficiado de las subvenciones para la contratación indefinida del Gobierno andaluz; a la vez que se ha fomentado el trabajo autónomo con ayudas y bajadas específicas de impuestos".

"Vamos por el buen camino pero no podemos conformarnos; hemos hecho un recorrido largo y fructuoso pero queda camino por recorrer", ha manifestado la dirigente popular, quien ha lamentado "no poder contar con un Gobierno de España que defiende proclama que luego no es capaz de cumplir ni en su casa, ni en su partido".

"En este camino no podemos contar con instituciones que llevan años escondiendo detrás de una pancarta los abusos y los peores tics machistas que pueden existir", ha aseverado. Por eso, ha apostillado, "tenemos que seguir en esta batalla, celebrando actos como este y, sobre todo, trabajando en la calle y en las instituciones porque las mujeres necesitan ese avance y sólo a través de la igualdad de oportunidades y del empleo podremos alcanzar esa libertad y crear, entre todos, una sociedad más justa e igualitaria".

En esta línea, Navarro ha reivindicado la defensa del feminismo por parte de sus compañeros de filas, señalado el papel de Juanma Moreno en la Junta, de Elías Bendodo en sus anteriores responsabilidades y ahora desde la dirección nacional del partido, así como de José Ramón Carmona como secretario general provincial o de De la Torre en el Ayuntamiento de la capital.

Por su parte, Bendodo ha explicado que "el PP es el partido de la igualdad y llevamos años defendiendo los mismos valores y, sobre todo, gestionando desde las instituciones para favorecer políticas de igualdad", marco en el que ha recordado la acción de gobierno de Celia Villalobos como primera alcaldesa de Málaga y de concejalas como Mariví Romero, "sin salirnos un ápice de la estrategia por la igualdad".

"Nos sentimos orgullosos del trabajo de Celia Villalobos y Paco de la Torre, de su labor en los tiempos difíciles del PP", ha abundado, subrayando que "hoy somos un partido grande gracias a quienes, en esos tiempos difíciles, levantaron la bandera del PP de Málaga".

El dirigente 'popular' ha reivindicado "la gestión por encima de los dogmas, dejando a un lado egos y dogmas, y contribuyendo a crear entre todos una sociedad mejor" y ha defendido que la igualdad "tiene que ser una cuestión de Estado que, durante años, la izquierda ha manoseado a su antojo para hacer política". "El feminismo no puede ser patrimonio de nadie", ha afirmado, señalando que "hoy no es un buen día para quienes durante años han tratado de patrimonializar el feminismo", ha señalado.

RECONOCIMIENTOS 'ELLAS CREAN MÁLAGA'

La formación provincial ha valorado la trayectoria del Club Ciclista Al-Andalus, fundado en 2010 y el más grande de la comunidad, con 421 socios distribuidos en Andalucía. Cuenta con una escuela de ciclismo y organiza cuatro eventos nacionales al año. Así, ha reconocido la creación, en 2021, del Prolongo Al-Andalus Woman Team, único equipo femenino de carretera en categoría élite nacional de Andalucía y que compite en importantes carreras nacionales e internacionales.

Además, ha diseñadora fuengiroleña Melisa Lozano ha recibido otro de los reconocimientos por su trayectoria durante más de 25 años, siendo la primera malagueña en desfilar en el Salón Internacional de la Moda Flamenca. "Ella es emprendedora desde el día que nació", ha afirmado Navarro, destacado su iniciativa precursora para exportar la moda flamenca hecha desde Málaga.

Igualmente ha sido reconocida la labor de la asociación de amas de casa 'Virgen del Puente', creada en 1995 por un grupo de vecinas de Villanueva del Trabuco con el objetivo de emprender actividades. "No debemos renegar de esa importante labor y, con políticas de igualdad, debemos promover que la mujer sea libre para elegir si trabaja dentro, fuera de casa o en ambos sitios como suele ser habitual", ha expuesto la presidenta provincial.

Navarro, que ha defendido los buenos resultados de "un gobierno paritario en términos de partidos políticos como es el caso de Villanueva del Trabuco", ha destacado la labor que promueve el Consistorio a través de su plan de igualdad y ha agradecido la presencia del alcalde del municipio, donde la formación tiene un acuerdo de gobierno con el PSOE.

Asimismo, ha afirmado que "es un auténtico honor darle este reconocimiento Ana Jiménez a un referente del feminismo que tenemos dentro del partido como es Celia Villalobos" y ha valorado que se trata de "una servidora pública como pocas, malagueña por los cuatro costados, con una brillante carrera política y que sigue levantando la bandera del PP".

"Celia ha inspirado y ha allanado el camino a muchas mujeres y, sobre todo, sigue siendo un gran referente y por eso, le agradecemos que haya estado y que quiera seguir estando", ha manifestado, recordando que "ella ha sido todo en política".

Las estatuillas entregadas por el PP de Málaga han sido diseñadas y elaboradas por el artista Jesús Coronil, natural de la localidad gaditana de Ubrique y afincado en Manilva (Málaga).