PP Málaga pide a Gobierno que asuma responsabilidad en gestión ferroviaria: "Del gran apagón hemos pasado al parón"

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reclamado al Ministerio de Transportes que "deje de echar balones fuera, de buscar culpables y que asuma su responsabilidad en la gestión y vigilancia de la red ferroviaria que merma el día a día de los malagueños". "Del gran apagón, hemos pasado al parón del AVE", ha lamentado.

Así se ha pronunciado Navarro tras el último robo de cableado en puntos diferentes de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y el enganche de un tren Iryo, ocurrido en las últimas horas, que "ha dejado literalmente tirados a miles de usuarios", al tiempo que ha criticado que se están convirtiendo "en tónica general" los retrasos en un sistema de Alta Velocidad "cuya calidad ha caído en picado durante los siete años de mandato socialista".

Navarro, que ha participado este lunes en el primer Foro Agricultura, Agua y Futuro en Málaga, ha vuelto a pedir información acerca de lo sucedido, reclamando al ministro de Transporte, Óscar Puente, "una mayor transparencia e inversión" en el sector ferroviario.

Para la presidenta provincial del PP, este hecho "vuelve a confirmar el abandono sistemático de un transporte clave para la provincia de Málaga". "Exigimos al Gobierno que diga cómo se van a evitar estas averías y que se comprometa a mejorar la atención de los miles de viajeros afectados", ha señalado.

En dicho foro, Navarro ha remarcado que "sin agua, ni una movilidad eficaz, la provincia no tiene futuro" y ha subrayado que el Gobierno "lo está comprometiendo".

"La frecuencia de estas averías se ha disparado bajo la dirección socialista, reteniendo durante horas, en la oscuridad, a miles de viajeros que no han podido llegar a sus casas o a sus respectivos puestos de trabajo", ha dicho, porque, ha apuntado, el Gobierno "no invierte lo que debería en el mantenimiento del servicio y que no toma medidas de vigilancia para frenar este tipo de incidentes".

Ante esto, Navarro apunta a "las nulas soluciones puestas sobre la mesa" y que están provocando que el sistema ferroviario español sea "tercermundista", incidiendo en "la falta de inversión y vigilancia". "Un caos que padecen todos los malagueños que toman el Cercanías para desplazarse a la capital o a la Costa del Sol y que padecen retrasos que merman su día a día tanto personal como laboral", ha sentenciado.

Además, también ha querido "tender la mano" a todos aquellos usuarios afectados que pasaron horas de espera o encerrados en los propios vagones "sin información alguna acerca de lo que estaba sucediendo".