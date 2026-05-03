El PP de Málaga reivindica "sin ambages" la libertad, la democracia y los derechos humanos a través de la Constitución

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto junto a la candidata popular a las elecciones autonómicas Amalia Liñán y residentes de Venezuela en la provincia. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este domingo que la formación "lo tiene claro" y ha subrayado su defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos a través de la Constitución "sin ambages ni medias tintas", en alusión a otros partidos.

Así lo ha expuesto junto a la candidata popular a las elecciones autonómicas Amalia Liñán y residentes de Venezuela en la provincia, a quienes ha trasladado el compromiso del PP para "seguir dando la batalla" por la libertad, la democracia y por la liberación de todos los presos políticos en dicho país, según ha indicado la formación en una nota.

De este modo, ha subrayado que la Constitución "no es algo que se pueda defender a tiempo parcial o que se pueda adaptar a las exigencias o a las necesidades electoralistas o políticas del partido que gobierna en cada momento", incidiendo en que la Carta Magna "está para cumplirla, hacerla cumplir y para servirnos de ejemplo marcarnos el camino de qué tenemos que hacer también con otros pueblos que no gozan del escenario democrático y de las libertades que tenemos ahora mismo en España".

En este sentido, Navarro ha pedido al Gobierno de Sánchez que "respalde la libertad y la democracia en Venezuela", afirmando que el Ejecutivo socialista "ha pasado demasiado tiempo en la equidistancia y en la indolencia, permitiendo que representantes socialistas que un día tuvieron altas responsabilidades de gobierno, como es el caso de Zapatero, ampare, respalde e incluso valide esas prácticas no democráticas que ha habido en Venezuela durante demasiado tiempo".

"En una democracia como España no cabe otra posibilidad que defender la libertad y la democracia en Venezuela. No cabe otra opción", ha resaltado la dirigente popular. Por tanto, ha añadido, "esperamos que quienes no lo han hecho de manera abierta a lo largo de todo este tiempo, ahora que se abre ese camino hacia la libertad, lo hagan con mayor determinación".