PP Málaga tacha de "colmo de desvergüenza" que el Gobierno "presuma de dar a ayuntamientos el dinero que les pertenece"

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario provincial de Málaga Productiva del PP, Carlos Conde, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero "presuma de dar a los ayuntamientos un dinero que pertenece a los propios consistorios", lo que ha tachado como "el colmo de la desvergüenza".

A través de una nota, ha recalcado que este dinero es remanente líquido de tesorería, "un ahorro del propio presupuesto municipal"; y ha añadido que la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) es un mecanismo constitucional que está diseñado para garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales.

Además, ha agregado Conde, está vinculado también a la recaudación tributaria por parte del Gobierno, que en la provincia malagueña "va de récord en récord, con más de 6.000 millones recaudados hasta noviembre de 2025". "Un dinero que no vuelve de la misma manera, pero nosotros sí somos solidarios, a diferencia del Gobierno de España que ya sabemos que prima a unos territorios frente a otros con el único objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa", ha sostenido.

El vicesecretario 'popular' ha criticado que el Gobierno de Sánchez y Montero "intente engañar una vez más a los malagueños vendiendo este dinero como un regalo que hacen a la provincia cuando es todo lo contrario, lo han hecho tarde y mal" y le ha instado a invertir y destinar recursos "a los proyectos que llevan más de siete años abandonando en nuestra provincia, con una temeraria pérdida de calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

"Esta cuestión tendría que haberse resuelto hace meses y nos lo anunciaron cuando la gran mayoría de los ayuntamientos habíamos hecho nuestros deberes; es decir, redactar y aprobar nuestros presupuestos; una tarea que, por cierto, el Gobierno de Sánchez y Montero tiene abandonada desde hace tres años, incumpliendo otro mandato constitucional", ha sostenido Conde.

En este punto, ha explicado que a finales de diciembre el Ejecutivo anunció que iba a permitir el uso de los remanentes de tesorería para inversiones financieramente sostenibles y para vivienda, una comunicación "que llegó mal y tarde, cuando ya teníamos las cifras de nuestros presupuestos cerrados".

"Al habernos informado tan tarde no hemos podido destinarlo a esas inversiones sino que nos hemos visto obligados a amortizar deuda de manera anticipada, como mandata la ley a los ayuntamientos; y es algo que no se hace en un chasquido de dedos sino que conlleva una tramitación larga", ha expuesto Conde.

En este punto, se ha preguntado "si el Gobierno sanchista con esta medida tardía y sin capacidad real lo que pretendía realmente es que los municipios amortizasen deuda, porque cuanta más deuda amortizamos los ayuntamientos más se puede endeudar el Gobierno de Sánchez y Montero".