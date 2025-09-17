PP pedirá en el Congreso que el Gobierno refuerce la lucha contra el narcotráfico en Costa del Sol y Campo de Gibraltar

La secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, junto al presidente del PP de Manilva (Málaga), José Manuel Fernández, y el portavoz 'popular' en Casares, Francisco Carrasco. - PP MÁLAGA

CASARES (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Interior del PP, Ana Vázquez, ha criticado "la degradación" en materia de seguridad que sufre la provincia de Málaga y, en concreto, la franja litoral comprendida entre la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar "desde que Fernando Grande-Marlaska está en el Gobierno de España" y ha asegurado que la formación pedirá en el Congreso que el Ejecutivo refuerce con medios y agentes la lucha contra el narcotráfico en esta área.

Así lo ha expuesto junto al presidente del PP de Manilva (Málaga), José Manuel Fernández, y el portavoz 'popular' en la localidad de Casares, Francisco Carrasco, al tiempo que ha lamentado que, "desde hace unos años, es normal ver cómo los narcos desembarcan con total impunidad, a plena luz del sol, con las playas llenas de familias y sin que se ataje esta situación por parte del Ministerio del Interior".

Por ello, Vázquez ha anunciado junto al también diputado nacional Mario Cortés que el Grupo Popular va a impulsar una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Marlaska "más medios materiales y refuerzos personales para la lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar".

"Esta exhibición tiene que finalizar y, por supuesto, también vamos a reclamar que se establezca un protocolo claro de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico", ha manifestado y ha destacado que "no puede ser que los agentes duden entre defenderse o jugarse la vida o sobre qué armas pueden utilizar".

Según ha criticado Vázquez, "lo hemos visto en Manilva, en Casares y cada vez es más frecuente desde Málaga hasta Cádiz por toda la zona del Estrecho" y ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez que "no sea capaz de controlar el narcotráfico y el nuevo modelo de criminalidad que se está extendiendo por todo el eje mediterráneo andaluz".

En su opinión, "existe una total impunidad por la falta de medios". Así, ha criticado el desmantelamiento de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur por parte de Marlaska y ha preguntado "cuál fue el motivo, si lo hizo porque se lo pidió Marruecos o quién solicitó que se desmantelara esa unidad de élite en la lucha contra el narcotráfico".

Además, ha explicado que "los cuarteles de la Guardia Civil están vacíos y abandonados", por lo que ha reivindicado la necesidad de incrementar el número de efectivos y de reforzar el principio de autoridad de los agentes. "Esta exhibición que están haciendo los narcos es porque no le tienen respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, para reforzar esa autoridad, es necesario cambiar el código penal", ha apuntado.

En esta línea, la dirigente 'popular' ha reclamado al Gobierno medios materiales para afrontar este aumento de la criminalidad y esta escalada de violencia en la provincia de Málaga. "Necesitamos poner en funcionamiento las estaciones con Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), ya que la mayoría de ellas desde Valencia hasta la Costa del Sol están sin funcionar", ha criticado.

Por último, la secretaria de Interior del PP ha incidido en que, "tras siete años de desgobierno, ya va siendo hora de que se pongan las pilas, porque no se entiende esta complicidad del Gobierno de España con el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar y en la Costa del Sol".