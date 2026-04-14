El PP pide en el Congreso que el Gobierno revise la red ferroviaria de Málaga y un "plan de choque"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un encuentro del PP de Málaga. (Foto de archivo). - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, pedirá este martes al Gobierno, a través de una moción en el Congreso de los Diputados, que revise la red ferroviaria de Málaga y que "aplique un plan de choque ante la desconexión directa del AVE desde hace tres meses y el corte del Cercanías en 2027".

De este modo, el dirigente 'popular' ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro Óscar Puente "la ausencia de medidas" para paliar los efectos de la desconexión por alta velocidad desde el accidente de Adamuz, al que se sumó la caída de un talud en Álora (Málaga), criticando igualmente que no haya fecha certera de reapertura: "Se ensañan con Málaga".

"Es indignante que, tras tres meses de bloqueo de la línea directa de AVE Málaga-Madrid, el Gobierno no haya puesto en marcha ninguna medida para paliar la situación", ha recalcado.

Por ello, Bendodo ha insistido en las alternativas ofrecidas por el Partido Popular de Málaga frente a "la incapacidad del Ministerio de Transportes" para reparar el talud desprendido en Álora el pasado 4 de febrero.

Así, ha reclamado "un plan integral para evaluar y revisar de manera solvente y rigurosa el mapa ferroviario andaluz, recuperar los criterios de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a julio de 2024 o poner en práctica de forma inmediata las soluciones técnicas necesarias para evitar el transbordo en autobús entre Málaga y Antequera".

Además, ha instado al Gobierno "a eliminar o bonificar temporalmente el peaje de la Costa del Sol y de Las Pedrizas mientras persistan las afecciones por el corte de la conexión por alta velocidad y aprobar de forma inmediata medidas específicas para paliar las pérdidas económicas sufridas por los sectores productivos, turísticos, comerciales y de servicios afectados", entre otras reclamaciones.

"También insistimos en la necesidad de crear un puente aéreo con precio tasado desde Madrid a Málaga, la aprobación de medidas específicas para paliar las pérdidas económicas en los principales sectores afectados, conocer el expediente completo sobre las actuaciones, contratos e informes sobre la obra de Álora, así como alternativas que acaben con el transbordo en autobús entre Málaga y Antequera", ha reclamado.

De esta forma, Bendodo ha señalado que "este caos ferroviario es la imagen más fiel de una España que no funciona y que siempre llega tarde" y ha reclamado "anteponer el interés de los malagueños y andaluces al regate corto de la ideología".

Del mismo modo, ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "hoy mejor que mañana". "La vía de Adamuz estuvo rota un día sin que Adif fuera capaz de detectarlo. Cada informa que vamos conociendo de esa tragedia es una prueba de cargo más de la negligencia de un Gobierno que no funciona", ha concluido.