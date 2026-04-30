PP reivindica "la credibilidad de avances logrados" y busca renovar el 17M "el contrato de éxito de Moreno con Málaga"

Bendodo en el acto de inicio de campaña en Málaga, junto a la candidata a las elecciones Carolina España; la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y el alcalde, Francisco de la Torre. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado en el acto de inicio de la campaña electoral que la formación quiere "renovar el contrato de éxito de Juanma Moreno" con la provincia para seguir "siendo ejemplo de moderación y de liderazgo en toda España" y ha reivindicado "la credibilidad que aportan todos los proyectos y avances logrados".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, la candidata a las elecciones autonómicas Carolina España y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, donde ha defendido que la formación "lleva cuatro años de campaña".

Ha alegado que "los diferentes consejeros han venido todas las semanas a Málaga con propuestas, con inversiones, con proyectos y con realidades que hemos podido conseguir tras siete años de gobierno de Juanma Moreno".

De este modo, Navarro ha subrayado la gestión en la Junta, frente a "la parálisis" de la anterior etapa socialista en la Junta y ha destacado "el cambio real que han experimentado Málaga y Andalucía".

Y ha destacado igualmente que "el mayor aval de Juanma Moreno es llegar con una carta de presentación llena de promesas cumplidas y de proyectos impulsados", mientras que ha criticado que la candidata Montero "se presenta prometiendo ahora aquello que no fue capaz de hacer en 14 años como consejera; y otros lo hacen anunciando medidas que bien son irreales o bien son ilegales; que no engañen a nadie", ha apostillado.

Por ello, ha asegurado que "los únicos que hemos demostrado que somos capaces de hacer los proyectos realidad y de dar respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos somos el Partido Popular y Juanma Moreno", si bien ha incidido en que "el Parlamento está disuelto y, a día de hoy, no hay ningún escaño ganado y hay que pelear cada diputado hasta llegar a esa mayoría de estabilidad que proporcione este clima de confianza y de convivencia pacífica que nos permita dedicarnos en cuerpo y alma a los malagueños y los andaluces".

Ante la visita este viernes día 1 de mayo y en los próximos días de ministros y dirigentes socialistas en la provincia, ha advertido de que Málaga "necesita menos ministros y más inversiones; menos ministros y más trenes de alta velocidad que funcionen de verdad; menos ministros y más carreteras dimensionadas a la realidad y al crecimiento de esta provincia y sin peaje en la AP-7; menos ministros y más protección de nuestras playas; menos ministros y más efectivos de la Policía y de la Guardia Civil para esta provincia".

"Eso es lo que queremos; y no que vengan a Málaga con las manos vacías", ha dicho Navarro, quien ha abundado en que "mientras que mañana algunos vendrán con las pancartas bajo el brazo, nosotros estaremos con los vecinos, con los colectivos y con los agentes sociales y económicos; con nuestra campaña a pie de calle, explicando nuestras propuestas y recogiendo el sentir, las demandas y anhelos de los malagueños".

"Mientras ellos llenarán Málaga de pancartas, nosotros llenaremos las urnas con votos, que son los que van a garantizar que sigamos avanzando para que Málaga siga siendo locomotora económica y de prosperidad; siendo garantía de más y mejores servicios públicos e infraestructuras", ha explicado, señalando que "para eso sirve el crecimiento y el liderazgo de Andalucía, para dotar a los malagueños de mejor calidad de vida y para ofrecer más oportunidades en los pueblos y en las ciudades".

Por su parte, España ha destacado que Moreno ha convertido Andalucía "en la mejor comunidad de España". "La ha transformado de la tierra del millón de parados y de los ERE que era bajo los gobiernos socialistas, a la locomotora de España: una Andalucía con más empleo y más empresas que nunca, donde su economía crece por encima de la media y de la que los andaluces vuelven a estar orgullosos", ha dicho.

Para lograr estas cifras, la candidata popular ha hecho hincapié en que "ha sido posible gracias a un gobierno que ofrece estabilidad, seguridad jurídica y confianza. Un Gobierno de Juanma Moreno que ha acabado, gracias a siete grandes bajadas de impuestos, con el infierno fiscal que impuso María Jesús Montero en Andalucía".

Por último, España ha subrayado que "Málaga es el modelo que Juanma ha exportado a Andalucía" y ha recordado que, el próximo 17 de mayo, "la mejor encuesta es salir a la calle y votar por la estabilidad y la gestión frente al lío".

Por su parte, Bendodo ha criticado que Montero "no ha sido capaz de alzar la voz por el castigo del sanchismo a Málaga" y ha reprochado al PSOE y a Montero que haya votado en el Congreso en contra de las ayudas a los sectores afectados, de la eliminación de los peajes y del puente aéreo provisional.

Por el contrario, ha subrayado que Juanma Moreno "sí cumple su palabra" y ha asegurado que Málaga ha sido gran beneficiada del cambio en Andalucía y ha incidido en conseguir una "mayoría de tranquilidad" para seguir en esa vía andaluza.

Asimismo, el alcalde de la capital ha acusado a los socialistas de "desastre de gestión" y de "falta de cariño", lo que ha considerado "da un resultado de suspenso absoluto" y ha dicho a los ciudadanos que "no tengan dudas de que la diferencia entre lo que se ha producido en Andalucía en aquellos años --de gobiernos del PSOE-- y estos últimos años es abismal".

