El PP remite a Montero y al PSOE la lista de proyectos prioritarios de Málaga para dotar de presupuesto en 2026

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, ha informado de que, tal y como anunció el partido hace unos días, la formación ha remitido una carta tanto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como al PSOE de Málaga con el listado de los proyectos que el Gobierno mantiene pendientes en la provincia y que deberían ser tratados con "carácter prioritario" de cara a la elaboración de unos posibles Presupuestos Generales del Estado para 2026.

De este modo, ha señalado la "naturaleza constructiva" de la iniciativa y ha subrayado "la urgencia" de que el Ejecutivo central impulse estas actuaciones de su competencia, de manera que, "tras siete años de abandono inversor, dos de ellos enmarcados en la ausencia de unas cuentas actualizadas por parte del Gobierno, Málaga reciba las inversiones que merece, atendiendo así a su crecimiento poblacional y a su pujanza".

En este sentido, Carmona ha recordado que la provincia encabeza el aumento de población en España y que Málaga, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), será la provincia más poblada de Andalucía en apenas seis años. Además, ha reivindicado que su liderazgo económico se traduce en la recaudación por parte del Ejecutivo de más de 5.500 millones de euros el pasado año, con la previsión de elevar esta cifra en el presente ejercicio.

El secretario general del PP malagueño ha instado a Montero y a Sánchez a que "dejen de mirar a Málaga únicamente como un lugar para recaudar pero no para invertir" y les ha reprochado que "gran parte de esos 5.500 millones de euros que recaudan del bolsillo de los malagueños se lo lleven a otros territorios para pagar favores políticos".

En este sentido, ha censurado el "agravio" que supone la no bonificación del peaje de la Costa del Sol, el más caro por kilómetro de España, mientras que el Ejecutivo ejecuta y compromete ayudas millonarias para los usuarios de otras autopistas; o el favoritismo del Gobierno con el País Vasco, "donde ya impulsa un tercer carril en la A-8 y al menos un tramo del tren litoral, mientras que aquí se escuda en nuevos informes de viabilidad, pese a contar con estudios de sobra", ha explicado.

Así, ha reivindicado la necesidad de impulsar mejoras en las carreteras, con especial incidencia en la A-7 y el tercer carril tanto desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hacia la capital, como desde Puerto Banús hasta San Pedro Alcántara; así como en la red ferroviaria, tanto en el Cercanías, como la Media Distancia y la Alta Velocidad, "donde las averías, retrasos y cancelaciones son prácticamente diarias, sin señalar incidencias más graves como los desprendimientos que han obligado a cerrar el túnel del AVE en Valle de Abdalajís", ha recordado.

La misiva, ha especificado Carmona, también señala proyectos prioritarios en materia hidráulica, como las presas de Gibralmedina y Cerroblanco o las desaladoras de la Axarquía y Mijas; además de otras inversiones reclamadas en el ámbito de la vivienda, "donde la iniciativa del Gobierno ha sido y es inexistente", toda vez que ha pedido al Gobierno de Sánchez que "tome en consideración la necesidad de impulsar un plan de estabilización de nuestro litoral, así como más medios materiales humanos para reforzar la seguridad ante el cambio de modelo de la criminalidad y el narcotráfico en el eje mediterráneo andaluz".

Además, el dirigente 'popular' ha incidido en la "necesaria y urgente planificación de la ampliación del aeropuerto, a la que el Gobierno, una vez más, llega tarde y mal, dado que el aeródromo malagueño está a punto de alcanzar su límite de capacidad", apuntando igualmente proyectos "donde el Ejecutivo de Sánchez deja la silla vacía, siendo la única administración que se desmarca", como es el caso del Auditorio o el tejado de la Catedral, ha concluido.