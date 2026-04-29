El presidente de la Diputación de Málaga participa en una jornada sobre vivienda cooperativa y los retos del futuro

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, participa en una jornada sobre vivienda cooperativa y los retos del futuro - DIPUTACIÓN

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha participado en la jornada 'Vivienda cooperativa en cesión de uso: transformar el presente, construir el futuro', organizada por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta).

En la apertura del encuentro, celebrado en Rincón de la Victoria (Málaga), han intervenido también la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez, y el presidente de Faecta, Luis Miguel Jurado.

El programa de la jornada ha contado con tres bloques. El primero, en el que se han expuesto casos de éxito reales, se ha titulado 'Innovación en vivienda: del modelo público a la experiencia cooperativa', y ha contado con la participación del alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala, y el director de la sociedad cooperativa andaluza Tartessos Málaga, José Morgado.

El segundo apartado, 'Un modelo cooperativo en vivienda: situación actual y retos de futuro', ha consistido en una mesa de diálogo entre Ana Rosa del Águila, catedrática de la Universidad de Málaga e inestigadora principal del proyecto 'Vivir en casa'; José Antonio López, presidente de Tartessos Málaga, y Juan Garibi, director de Desarrollo y Estrategia de Fiare Banca Ética.

En el tercer bloque se ha explicado cómo se puede impulsar desde lo público el cohousing, en una charla en la que han intervenido Resurrección Hernández, responsable del centro de innovación social La Noria de la Diputación; Ruth Sarabia, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e igualdad, y María del Carmen Cobano, responsable del área de Proyectos Cooperativos de Hispacoop.

Por último, tras un encuentro de networking, los asistentes a la jornada han visitado la cooperativa Tartessos Málaga, un modelo de cohousing sénior en cesión de uso.