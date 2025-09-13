La primera jornada de la eliminatoria de la Copa Davis sitúa a Marbella (Málaga) en el epicentro del tenis mundial

MARBELLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La celebración de la primera jornada de la eliminatoria de la Copa Davis ha puesto en el foco del tenis mundial a Marbella. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha asistido este sábado junto a la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, al arranque de la competición, que enfrenta este fin de semana a España y Dinamarca en las pistas del Club de Tenis Puente Romano.

"Es un orgullo que este torneo regrese por quinta vez a Marbella, demostrando que contamos con la infraestructura, la experiencia y el compromiso necesarios para ser sede de competiciones de máxima categoría", ha señalado la alcaldesa en una nota de prensa, quien ha destacado la colaboración de la Junta "para hacer posible que nuestra ciudad vuelva a ser escenario de este torneo tan emblemático".

Por su parte, Del Pozo ha señalado que "la relación entre Andalucía y la Davis es ya un idilio" y ha resaltado que el evento "generará un impacto económico superior a los 2 millones de euros, reforzando a Marbella como destino turístico y deportivo de referencia a nivel internacional".