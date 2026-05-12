Prisión para detenido tras desmantelar un punto de venta de droga en Almogía (Málaga)

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Nido', ha desmantelado un punto de venta de droga en la localidad malagueña de Almogía y ha sido detenida una persona por un delito contra la salud pública.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, fue puesto a disposición de la Autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron tras recibir informaciones sobre un vecino de la localidad que estaría vendiendo estupefacientes a jóvenes del municipio y que estaría utilizando un patinete eléctrico para hacer sus desplazamientos y repartos a domicilio.

Así, debido a la presión policial, ya que fue identificado en numerosas ocasiones y denunciado por estar en posesión de pequeñas dosis de hachís, comenzó a realizar las ventas desde su domicilio.

Tras las pesquisas, dificultadas por las características del trazado urbano y la rapidez con la que se efectuaban las transacciones, los agentes pudieron comprobar un gran tránsito de personas que acudían al domicilio, permaneciendo en la puerta escasos segundos.

Al menos diez personas fueron identificadas, la mayoría consumidores habituales, a los que se realizaron las pertinentes denuncias tras aprehenderles pequeñas dosis de droga.

Por todo ello, se solicitó el mandamiento judicial pertinente, procediéndose al registro del domicilio donde se incautaron un total de 50 gramos de cocaína, 200 gramos de hachís, 6.400 euros en metálico, dos balanzas de precisión, armas prohibidas, útiles para la preparación y distribución de las dosis entre otros efectos.

El detenido, junto con las diligencias practicadas, fue puesto a disposición de la Autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión. Esta actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre y componentes del Puesto de Almogía.