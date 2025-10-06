Prisión para el detenido por matar a un joven tras dispararle en Marbella (Málaga)

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar presuntamente a un joven de nacionalidad sueca el pasado viernes en Marbella tras dispararle.

El detenido se acogió a su derecho a no prestar declaración y será investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato que, de llegar a término, será sometido a juicio mediante un jurado popular, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La causa será instruida en esta misma Sección de Instrucción.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las 14.35 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de que habían disparado a una persona en el citado municipio.

Al parecer, según los alertantes, el presunto autor habría huído en un vehículo y había una persona herida. De inmediato, hasta el lugar se desplazó efectivos de la Policía Local de Marbella, de la Policía Nacional y servicios sanitarios.

El herido fue trasladado al Hospital Costa del Sol, en Marbella, donde finalmente falleció. Por su parte, el detenido en relación con los hechos, un hombre de origen sueco, fue interceptado cuando huía en un vehículo.