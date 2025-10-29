En prisión dos personas por 17 robos en chalés de Alhaurín de la Torre (Málaga)

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil y un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la denominada operación 'Bars' como supuestas autoras de 17 robos con fuerza en interior de chalés de Alhaurín de la Torre (Málaga). Los arrestado fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, que decretó su ingreso en prisión.

Según han informado desde dicho cuerpo, estas personas habían llegado a España en marzo con un visado de turista de tres meses y supuestamente habían aprovechado su estancia para llevar a cabo los robos en dicha localidad. La intención era abandonar el país al expirar el visado, pero sus planes fueron frustrados por "la rápida intervención de los investigadores".

En una nota, la Guardia Civil ha explicado que estos hacían un reconocimiento previo de la zona para seleccionar los objetivos y utilizaban en sus desplazamientos vehículos de alquiler. Una vez fijada la vivienda, accedían a las parcelas escalando los muros perimetrales y cortaban los barrotes de las rejas del inmueble con una cizalla hidráulica.

Asimismo, una vez en el interior de la vivienda en cuestión, se hacían con el dinero y los objetos de valor, señalan los investigadores, que indican que según las pesquisas el importe en metálico obtenido de los robos lo remitían a su país de origen a través de una empresa de las que ofrecen el envío y recepción de dinero en efectivo.

Fruto de las averiguaciones realizadas, los sospechosos fueron interceptados minutos antes de perpetrar un nuevo robo en el interior de un chalé situado también en Alhaurín de la Torre y la operación culminó con la detención de ambos y la incautación del vehículo y de las herramientas utilizadas para supuestamente la comisión de estos delitos.