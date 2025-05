Profesores de la Universidad de Málaga participan en un análisis internacional de la lexicografía española del s. XVII

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Tres profesores de la Universidad de Málaga (UMA) participan en un encuentro Blended Intesive Programma (BIP) en el marco de un programa Erasmus+ en el que se avanza en el estudio de la lexicografía española del siglo XVIII en el contexto de la ilustración europea.

Así lo han dado a conocer desde la UMA en una nota informativa en la que detallan que el programa Erasmus+ BIP '18th Century Spanish Dictionaries in the Context of the European Enlightenment', que consta de una fase presencial, que ha tenido lugar del 12 al 16 de mayo en Brno (República Checa), y otra virtual, que se está celebrando estos días.

Este seminario monográfico está dirigido a estudiantes y docentes de distintas universidades europeas e hispanoaméricanas. Impulsado por la Masaryk University de Brno, la Universidad de Málaga actúa como coorganizadora del mismo. También cuenta con la colaboración de profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Mainz (Alemania) y la Universidad de Szczecin (Polonia).

En concreto, los profesores de la UMA que han estado presentes en la fase presencial del BIP han sido: Amina El-Founti Zizaoui, Francisco Manuel Carriscondo Esquivel y Engracia María Rubio Perea. Igualmente, han asistido doce alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA.

Este BIP tiene como objetivo ofrecer un seminario monográfico centrado en la lexicografía española del siglo XVIII, abordando su papel dentro del contexto europeo del desarrollo de las ideas ilustradas.

El curso propone, por tanto, una reflexión profunda sobre cómo los diccionarios españoles de esa época canalizaron conceptos fundamentales de la Ilustración y contribuyeron a la configuración del pensamiento moderno.

Así, tanto en el encuentro celebrado en la Masaryk University como estos días en la jornada virtual, algunos de los temas protagonistas han sido filosofía e historia de la ciencia, ciencias sociales y nacimiento de la sociedad civil moderna, la historia cultural y construcción de la identidad nacional o la variación geográfica del español y evolución del léxico, entre otros.

Estos contenidos se trabajan tanto desde una perspectiva teórica, de la mano de figuras destacadas de la lexicografía española e hispanoamericana, como a través de talleres prácticos con fuentes primarias (diccionarios digitalizados, textos del siglo XVIII, etcétera).

Además, el enfoque metodológico promueve la interdisciplinariedad y la internacionalización, integrando tanto a investigadores consolidados como a jóvenes investigadores en formación activa.