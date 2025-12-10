El concejal delegado del distrito, Francisco Cantos, informa de la programación navideña del distrito centro - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La programación navideña del distrito Centro incluye animación, música y talleres temáticos. El concejal delegado del distrito, Francisco Cantos, ha presentado este miércoles la programación para esta Navidad que incluye fiestas con animación para los más pequeños, las tradicionales zambombas, dinamización de comercios o una charanga en autobús, entre otras actividades.

Igualmente, el distrito colabora en la celebración de múltiples actividades organizadas por el tejido asociativo y el vecindario de las distintas barriadas.

También desde este miércoles se puede disfrutar de la Muestra Navideña de los Corralones de La Trinidad y El Perchel, que se celebrará hasta el 13 de diciembre.

Este programa cultural incluye visitas históricas, talleres, actuaciones de coros, teatro de títeres, conferencias y un Belén Viviente. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto comunitario #SomosBarrio.