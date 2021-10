Promúsica regresa a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga con un concierto familiar de Halloween

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha organizado el concierto 'Halloween en familia' a cargo del Proyecto Orquestal Promúsica de Málaga, que vuelve a la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de la capital este sábado, 30 de octubre, a las 12,00 horas.

Según ha informado la Fundación en un comunicado, este concierto, en el que se interpretarán populares temas relacionados con la celebración de Halloween, abre la programación musical propia de la Fundación Unicaja en su "histórica" sala.

El recital especial de Halloween reunirá a la Joven Orquesta, la Orquesta Escuela y la Orquesta de Cámara de Promúsica en un programa diseñado para que todos los miembros de la familia, de niños a mayores, "disfruten de un concierto único para la ocasión".

La Joven Orquesta Promúsica, bajo la dirección de Javier Claudio, será la encargada de abrir el repertorio interpretando 'This is Halloween' de Dany Elfman, 'Halloween Spooktacular' (con varios intérpretes), 'Incantations' de Richard Meyer, y 'Danza Macabra' de Camille Saint-Saëns.

A continuación, la Orquesta Escuela Promúsica, dirigida por Pablo Parra y Guillermo Alba, tocará los temas 'The Transylvanian Lullaby' de John Morris, 'The Addams Family' de Marc Shaiman, 'City of Steel' de Doug Spata, y se despedirá con el estreno de 'La Noche encantada' de Enrique Salguero.

Para poner el broche a la matinal del sábado, la Orquesta de Cámara de Promúsica recogerá el testigo con la dirección de Javier Claudio e interpretará 'Suite', de la película 'Psicosis' de Bernard Hermann, y 'I Crisantemi' de Giacomo Puccini. Las entradas para el concierto están a la venta en la web de Uniticket ('www.unientradas.es').

UN CLÁSICO DE LOS CICLOS MUSICALES DE LA SALA MALAGUEÑA

El Proyecto Orquestal Promúsica de Málaga lleva desde 2015 ofreciendo recitales en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina en colaboración con la Fundación Unicaja. Sus repertorios son de los más variados y se dirigen a un público familiar. Desde piezas de autores clásicos a conciertos de bandas sonoras de cine, navideños, o dedicados a efemérides como San Valentín o el Día Europeo de la Música.

Promúsica se fundó en 2009 como un proyecto formativo orquestal para niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y 26 años. En él participan actualmente cerca de un centenar de instrumentistas de cuerda de Málaga y diferentes provincias. Está impulsado y patrocinado por la Fundación Musical de Málaga, y diseñado y dirigido por el violinista y pedagogo malagueño Javier Claudio.

Así, se ha convertido en uno de los proyectos más novedosos para instrumentos de cuerda del país y en una de las señas de identidad cultural de Málaga, donde ha realizado una actividad musical que suma ya más de 350 conciertos. Sus formaciones también han realizado numerosas giras nacionales e internacionales, por países como Italia, Portugal, Francia, Austria y República Checa.